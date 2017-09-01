На ООО "Сарансккабель" запущено металлургическое производство

7 сентября 2017 года стало знаменательной датой для предприятия. В этот день был дан старт металлургическому подразделению завода – ООО «Эпромет».



ООО «Эпромет» - это высокотехнологичное металлургическое производство, основанное на передовых мировых достижениях в области металлургии, с использованием современных энергосберегающих технологий. Мощность нового завода составит 10 тысяч тонн алюминиевой катанки и 5 тысяч тонн медной катанки в год, что позволяет полностью покрыть потребности ООО «Сарансккабель» в катанке.



Проект металлургического производства на ООО «Сарансскабель» реализовывался в рекордные сроки. От идеи по созданию на предприятии металлургического комплекса, до выпуска первых тонн алюминиевой катанки, прошло менее двух лет. Реализация такого масштабного проекта на действующих площадях завода не представлялась возможной, ввиду их ограниченности, поэтому было принято решение по строительству нового завода в непосредственной близости от ООО «Сарансккабель». Основной целью создания металлургического комплекса стало бесперебойное обеспечение предприятия основными технологическими материалами, снижение себестоимости кабельной продукции, за счет применения прогрессивных технологий в металлургии и соответственно, получения более дешевого сырья. Кроме того, собственный металлургический комплекс открывает широкие перспективы по разработке и внедрению новых видов кабельной продукции, основанной на применении в конструкции кабеля различных сплавов металлов.



Торжественный запуск нового производства произвели ВрИО Главы Республики Мордовия Владимир Дмитриевич Волков, директор ООО «Сарансккабель» Владимир Владиславович Логунов и директор ООО «Эпромет» Виталий Евгеньевич Малков. Символично, что в этот день у Владимира Дмитриевича был день Рождения и директор ООО «Сарансккабель» от имени саранских кабельщиков поздравил Главу Республики, вручив ему первые образцы металлургической продукции.



Владимир Дмитриевич с интересом ознакомился с работой плавильной печи и высоко оценил технический потенциал нового предприятия, и особо отметил, что новый завод – это еще и сотни дополнительных высокопроизводительных рабочих мест с современными условиями труда и достойной заработной платой».



Директор ООО «Эпромет» Виталий Евгеньевич Малков, рассказывая о планах предприятия, заверил Главу Республики уже в этом году выпустить более 2000 тонн алюминиевой катанки и вывести предприятие на проектную мощность к апрелю 2018 года.