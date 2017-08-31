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Отраслевые новости: Энергетика

ОАО "Сетевая компания" оказывает целенаправленную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства

ОАО Сетевая компания оказывает целенаправленную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства

13 сентября 2017, 10:01
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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 2016 год обозначился масштабной работой Компании по привлечению к участию в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам года 77,53% договоров были заключены с субъектами МСП, что позволило вывести Республику Татарстан на второе место среди субъектов РФ по раскрытию рынка для закупки продукции у субъектов, находящимся в этом сегменте.

В рамках реализации государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства через закупочную деятельность в ОАО «Сетевая компания» была разработана и утверждена Программа Партнерства между ОАО «Сетевая компания» и субъектами малого и среднего предпринимательства. Она устанавливает комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержку надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

В конце августа Решением Центральной Закупочной Комиссии ОАО «Сетевая компания» впервые подтвердила статус Партнера одному из субъектов МСП.

Уточним, что статус Партнера ОАО «Сетевая компания» выдается на один год и предоставляет ряд серьезных преимуществ при участии в бесплатных закупочных процедурах Компании на корпоративной электронной торговой площадке etp.gridcom.ru.

Ознакомиться с Программой Партнерства и условиями участия в ней СМСП можно  на сайте ОАО «Сетевая компания»: gridcom-rt.ru (раздел «Закупки»).

Компания: ОАО "Сетевая компания"
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