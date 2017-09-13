Обновлена деловая программа РЭН-2017

В 2017 году общей темой Российской энергетической недели станет «Энергия для глобального роста». На площадке Форума планируется провести ряд знаковых мероприятий, в числе которых Министерская встреча ФСЭГ, Всероссийское совещание по подготовке к ОЗП, встреча лауреатов премии «Глобальная энергия», встреча мэров городов по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, вручение премии «МедиаТЭК», Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

Деловая программа также предусматривает обсуждение основных задач, которые решает энергетический сектор, и текущих проблем развития в рамках панельных дискуссий и пленарных заседаний с участием представителей российских и зарубежных органов власти, лидеров крупнейших мировых и отечественных энергетических компаний. В частности, в рамках РЭН-2017 выступят Министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, генеральный директор концерна «Тоталь» в России Жак де Буассезон, президент ВР Россия Дэвид Кэмпбелл, председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук, депутат Государственной Думы Российской Федерации, президент НП по ВИЭ «Евросолар Россия» Жорес Алферов.

Участники мероприятия, подтвердившие свое присутствие на Российской энергетической неделе, отметили важность Форума в определении вектора развития отраслей ТЭК.

Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации: «В рамках Российской энергетической недели представители власти и более чем 500 ведущих мировых компаний, ученые и аналитики рынков смогут обсудить вопросы, определяющие будущее энергетики. Уверен, что найденные в процессе дискуссий решения и возможности для взаимовыгодного сотрудничества внесут значительный вклад в развитие не только российской, но и мировой энергетики».

Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Российский ТЭК — основа национальной экономики и значимая часть мировой энергетики. Для его эффективного развития нужен качественный диалог между представителями власти, бизнеса, экспертного сообщества. Уверен, Российская энергетическая неделя станет важной отраслевой площадкой для обсуждения текущих событий и тенденций, выработки новых подходов к развитию энергетического сектора, установления и развития деловых связей».

Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: «Российская энергетическая неделя — важное событие для ТЭК. Насыщенная программа позволяет охватить практически весь перечень актуальных вопросов, стоящих перед отечественной и мировой нефтедобычей, и совместными усилиями предложить комплексные решения. Желаю всем участникам и организаторам Форума эффективной работы, конструктивного диалоги и интересных встреч!»

Антон Инюцын, заместитель Министра энергетики Российской Федерации: «РЭН станет крупнейшей и наиболее авторитетной экспертной площадкой в сфере энергетики в России. На Форуме можно будет подвести итоги своей деятельности за пять лет, рассказать о планах и инициативах, представить новые проекты и технологии и обменяться опытом».

Вячеслав Кравченко, заместитель Министра энергетики Российской Федерации: «Мы живем в эпоху инновационных преобразований во всех сферах современной экономики. Электроэнергетика является важным компонентом этих преобразований. В этой связи энергетикам России в ближайшие годы предстоит много интересной, напряженной работы по реализации активной фазы модернизации энергетики страны. Уверен, что РЭН — отличная площадка для определения вектора развития».

Андрей Черезов, заместитель Министра энергетики Российской Федерации: «Качественное и бесперебойное энергоснабжение является одним из ключевых условий развития российской экономики, залогом повышения уровня жизни граждан. Несмотря на быстрый технологический прогресс, основой российской энергосистемы еще долгое время будет оставаться тепловая генерация. В рамках Российской энергетической недели пройдет всероссийское совещание „О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов“, на котором будут озвучены результаты проверок регионов».

Семен Сазонов, генеральный директор ПАО «Квадра»: «Очень важно обеспечить опережающее развитие ТЭК в целом и тепловой генерации в частности. Обсуждение актуальных для отрасли вопросов в рамках Российской энергетической недели — еще один шаг на пути решения стоящих перед отраслью задач».

Регистрация участников на РЭН-2017 открыта до 30 сентября: http://rusenergyweek.com/participants/participants-conditions/.