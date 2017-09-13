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Отраслевые новости: В мире

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Минпромторгом России и Министерством промышленности Ливанской Республики

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Минпромторгом России и Министерством промышленности Ливанской Республики

13 сентября 2017, 17:42
Рубрика: В мире
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Премьер-министр Дмитрий Медведев провёл переговоры с Председателем Совета министров Ливана Саадом Харири. В ходе встречи глава российского Правительства отметил развитие межгосударственного диалога и контактов между бизнес-сообществами двух стран.

«Если говорить об экономической компоненте, то за последнее время у нас были и некоторые спады в деловой активности, в экономических отношениях, но и наблюдался определённый рост, что происходит и в этом году. Нас это, безусловно, радует. Имею в виду и структуру взаимной торговли, которая, на наш взгляд, сейчас становится более оптимальной», - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь Саад Харири отметил высокий уровень взаимодействия между странами.

«Наши политические отношения находятся на превосходном уровне, и нам хотелось бы, чтобы экономические отношения также дотянулись до этого уровня», - заявил Председатель Совета Министров Ливана.

Он отметил необходимость дальнейшего развития в этой сфере.

«Скоро мы начнём реализацию проектов, связанных с инвестициями в инфраструктуру. И здесь мы также хотели бы, чтобы российские компании пришли к нам, работали в Ливане», - сообщил Саад Харири.

По итогам переговоров был подписан пакет нормативных актов, среди которых Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности Ливанской Республики.

Подписи под документом поставили Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр финансов Ливанской Республики Али Хассан Халиль.

Компания: Минпромторг РФ
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