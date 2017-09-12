Предварительные итоги летней ремонтной кампании в г. Балаково на тепловых сетях

Саратовский филиал «Т Плюс» подводит предварительные итоги летней ремонтной кампании на тепловых сетях в г. Балаково. В течение месяцев энергокомпания проверила 464,4 км тепловых сетей на прочность и плотность.



В этом году все работы на теплосетевой инфраструктуре проводятся в рамках специальной инвестиционной программы «RE: конструкция-2017». Данная программа предусматривает качественно новый, многоэтапный, подход к гидравлическим и иным испытаниям тепломагистралей. Новая схема подготовки позволила выявить 363 дефекта, которые могли оказать негативное влияние на подключение потребителей к отоплению и последующее прохождение отопительного сезона. Во многих случаях ремонтные работы осложнялись дополнительными объемами работ и новыми повреждениями трубы, выявленными при повторных опрессовках.



Помимо традиционных гидравлических испытаний от источника (ТЭЦ-4) тепловые сети в этом году проходили проверку с помощью мобильного опрессовочного комплекса. Новый способ проверки тепловых сетей позволил проверить на прочность локальные участки городских тепломагистралей после первого этапа опрессовок от источника. В результате гидравлических испытаний в эту летнюю ремонтную кампанию в г. Балаково было заменено порядка 12 км трубопроводов.



- По итогам прошлого отопительного сезона перед специалистами тепловых сетей поставлена задача максимально снизить риски возникновения аварийных ситуаций во время отопсезона, - отмечает технический директор-главный инженер Территориального управления по теплоснабжению Игорь Струков, - поэтому в этом году наша компания изменила свой подход к подготовке тепловых сетей. Мы провели несколько этапов гидравлических испытаний, завершаются работы по техническому перевооружению на двух крупных объектах по ул. Вокзальная. Сделаны все необходимые экспертизы промбезопасности, которые подтверждают способность тепловых сетей к работе в условиях низких температур наружного воздуха. Для нас главное сейчас предусмотреть и отработать все возможные схемы взаимодействия в случае возникновения нештатных ситуаций, чтобы новый осенне-зимний сезон прошел по-настоящему надежно как для балаковцев, таки и нас, энергетиков.