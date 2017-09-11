Расширен ассортимент светодиодных ламп IEK®

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
13 сентября 2017, 16:08
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
В рамках развития направления светодиодных источников света Группа компаний IEK расширяет ассортимент светодиодных ламп. Модельный ряд пополнили наиболее популярные у потребителей типы и номиналы ламп:
Срок службы светодиодных ламп IEK® — не менее 30 000 часов. Современные материалы корпуса и электронные компоненты гарантируют бесперебойную работу ламп в течение всего срока службы. Широкий ассортимент, стабильное качество, сочетание энергоэффективности с разумной ценой полностью соответствуют запросам потребителей.
Технические характеристики светодиодных ламп IEK®