 
Подписаться на новости
Новости компаний

Расширен ассортимент светодиодных ламп IEK®

Расширен ассортимент светодиодных ламп IEK®

13 сентября 2017, 16:08
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

Обсудить на форуме

254 просмотра

В рамках развития направления светодиодных источников света Группа компаний IEK расширяет ассортимент светодиодных ламп. Модельный ряд пополнили наиболее популярные у потребителей типы и номиналы ламп:

  • Линейная Т8: 10 и 18 Вт;
  • Мощная HP: 30 и 50 Вт.

Срок службы светодиодных ламп IEK® — не менее 30 000 часов. Современные материалы корпуса и электронные компоненты гарантируют бесперебойную работу ламп в течение всего срока службы. Широкий ассортимент, стабильное качество, сочетание энергоэффективности с разумной ценой полностью соответствуют запросам потребителей.

Технические характеристики светодиодных ламп IEK®

  • Цветовая температура, К: 4000 и 6500;
  • Световая отдача, лм/Вт: до 90;
  • Диапазон рабочих температур, °С: от —40 до +45.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!