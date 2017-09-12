"Ростелеком" подключает абонентов "PONовой" технологии в Рассказово

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
13 сентября 2017, 15:21
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил строительство и ввел в эксплуатацию сеть GPON («оптика в дом») в частном секторе г. Рассказово Тамбовской области. Компания расширяет географию предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет по новой технологии. Рассказово стал вторым населенным пунктом области после Тамбова, жителям которого доступен сверхбыстрый интернет GPON от «Ростелекома».
Сергей Мордасов, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Технология GPON имеет потенциал, который перекрывает все существующие и перспективные потребности как в базовых цифровых услугах связи, так и в различных мультимедийных и интерактивных сервисах. Это базис, который позволяет улучшать качество нашей жизни и создавать в перспективе такие продукты как «Умный дом».
Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» планирует в дальнейшем расширить зону покрытия сетей по технологии GPON как в г. Рассказово, так и области в целом.