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Пресс-релизы

"Ростелеком" подключает абонентов "PONовой" технологии в Рассказово

Ростелеком подключает абонентов PONовой технологии в Рассказово

13 сентября 2017, 15:21
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» завершил строительство и ввел в эксплуатацию сеть GPON («оптика в дом») в частном секторе г. Рассказово Тамбовской области. Компания расширяет географию предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет по новой технологии. Рассказово стал вторым населенным пунктом области после Тамбова, жителям которого доступен сверхбыстрый интернет GPON от «Ростелекома».

Сергей Мордасов, директор Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Технология GPON имеет потенциал, который перекрывает все существующие и перспективные потребности как в базовых цифровых услугах связи, так и в различных мультимедийных и интерактивных сервисах. Это базис, который позволяет улучшать качество нашей жизни и создавать в перспективе такие продукты как «Умный дом».

Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» планирует в дальнейшем расширить зону покрытия сетей по технологии GPON как в г. Рассказово, так и области в целом.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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