"Швабе" направит на техперевооружение 50 млрд рублей

«Швабе» направит до 2020 года на техническое перевооружение своих предприятий около 50 млрд рублей. О перспективах развития компании в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора холдинга по ГОЗ, ВТС и взаимодействию с органами госвласти Дмитрий Жидков.



В рамках программы технического перевооружения предприятий холдинга будет закуплено высокотехнологичное оборудование, реконструированы существующие производственные площадки в соответствии с международными стандартами, созданы новые специализированные производственные участки.



«Мы также планируем централизовать поставки и постпродажное обслуживание продукции, стратегический маркетинг. Это позволит нам повысить качество поставок и увеличить их объемы в среднем на 30% по холдингу», – рассказал Дмитрий Жидков.



Также он отметил, что начиная с 2012 года, в соответствии с намеченными планами идет процесс конверсии. «В настоящее время на военную продукцию приходится около 70% выручки. В соответствии со стратегией развития холдинга, к 2025 году доля продукции специального назначения будет существенно снижена: более 81% дохода будет приходиться на гражданские изделия», – рассказал Дмитрий Жидков.



В перспективе локомотивами холдинга станут медицинская техника, общепромышленные приборы и оптико-электронные системы. Помимо этого, «Швабе» станет развивать и усиливать такие направления как системы безопасности, оптические материалы и светотехника.



При этом холдинг продолжит постоянно совершенствовать выпускаемую военную продукцию и активно развиваться в научной составляющей. «Военные постоянно ставят перед нами задачу: с помощью нашей техники они должны прицеливаться точнее, видеть дальше и лучше как ночью, так и в сложных метеоусловиях», – подчеркнул Дмитрий Жидков.



Как он отметил, оптико-электронные и лазерные системы «Швабе» успешно применяются на воздушной, сухопутной, надводной и подводной технике. Изделия холдинга установлены, в том числе, на самых передовых образцах техники: самолете Су-57, вертолете Ми-28Н «Ночной охотник», танке Т-14 «Армата» и других. По некоторым показателям передовые разработки холдинга существенно превосходят зарубежные аналоги.