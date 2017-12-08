"Сименс" расскажет о технологии повышения энергоэффективности и комфорта в здании в рамках деловой программы выставки "ПТА-Урал 2017"

28-30 ноября 2017 г. в Екатеринбурге состоятся выставки «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Урал 2017» и «Электроника-Урал 2017», традиционно посещаемые тысячами специалистов промышленных предприятий Урала. В рамках деловой программы компания «Сименс» расскажет о возможностях повышения энергоэффективности и комфорта в помещениях на базе контроллеров Desigo TRA.

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Компания «Сименс» - один из мировых лидеров в сфере автоматизации. На российском рынке «Сименс» предлагает оборудование и комплексные инновационные решения по построению интегрированной системы управления зданием, обеспечению безопасности, энергоэффективности и поддержанию комфортных условий. Одним из таких решений является Desigo TRA (Total Room Automation) – данной теме и будет посвящено выступление на конференции «Автоматизация зданий и инженерных систем» в рамках выставки «ПТА-Урал 2017».

Физически Desigo TRA представляет собой набор контроллеров для полной автоматизации отдельной комнаты. Он подходит как для маленьких помещений, так и для более сложных случаев с большим количеством автоматизируемых систем. С помощью Desigo TRA можно автоматизировать все инженерные системы комнаты, включая вентиляцию и электроснабжение, и достичь максимальной экономии энергии без ущерба комфорту пользователей.

Инженерные системы зданий служат для поддержания комфортного микроклимата в помещениях, но при этом затрачивают большое количество тепловой и электрической энергии. А экономия энергии может привести к ухудшению условий. Перед инженерами по автоматизации встает вопрос – чему отдать приоритет?

Специальная система TRA (Total Room Automation) предназначена для индивидуального регулирования температуры в режиме обогрева или охлаждения, комнатного воздухообмена, а также для освещения и затенения помещения с помощью жалюзи. Центральная станция выполняет функцию диспетчеризации и интегрирует систему управления зданием для поддержания микроклимата и энергосбережения, а также системы пожарной безопасности, контроля доступа, видеонаблюдения и оповещения при нештатных ситуациях. Управление можно осуществлять с удалённого компьютера, айфона или планшета через web- или мобильного приложения.

Подробности о возможностях Desigo TRA можно будет узнать из выступления компании «Сименс» 29 ноября 2017 г. с 12.00 до 12.30.

Программа конференции>>