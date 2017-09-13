Студенты Сибирского федерального университета посетили самую современную подстанцию Красноярска

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13 сентября 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ, ПОДСТАНЦИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») организовала экскурсию на новую подстанцию 500 кВ «Енисей» в Красноярске для студентов энергетических специальностей Сибирского федерального университета.
На подстанции побывали 15 старшекурсников Политехнического института СФУ, с которым ФСК ЕЭС связывает многолетнее сотрудничество. Компания предоставляет возможность получения дополнительной стипендии, прохождения производственной практики на своих энгергообъектах. Опытные энергетики участвуют в производственном процессе: преподают, осуществляют научное руководство, участвуют в формировании тем научных изысканий и пр. В компании трудятся более полутысячи выпускников СФУ.
Во время экскурсии студентам показали работу новейшего электросетевого оборудования, рассказали о применении на подстанции энергосберегающих технологий, продемонстрировали возможности автоматизированной системы управления технологическими процессами.
Подстанция 500 кВ «Енисей» введена в работу в ноябре 2014 года, в прошлом году она заработала на полную мощность – 1602 МВА. «Енисей» – самая современная подстанция сверхвысокого напряжения в столице Красноярского края. Новая подстанция снизила дефицит электрической мощности в Красноярске и обеспечила возможность подключения к сетям новых потребителей, в том числе строящихся микрорайонов города, пригородных поселков, промышленных предприятий и спортивной инфраструктуры Зимней универсиады-2019.