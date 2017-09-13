Южные электрические сети "Кировэнерго" проходят проверку готовности к зиме

В производственном отделении филиала «Кировэнерго» - «Южных электрических сетях» - завершается работа комиссии, проверяющей готовность к сезону холодов. Ее возглавляет исполняющий обязанности первого заместителя директора – главного инженера филиала Андрей Пушкарев. В состав комиссии, помимо руководителей технических служб филиала, входят представители Западно-Уральского управления Ростехнадзора и инспектор филиала ПАО «Россети» «Центр технического надзора».



В ходе проверки члены комиссии оценивают выполнение ремонтной и инвестиционной программ, реализацию программы расчистки и расширения просек, соблюдение требований пожарной и производственной безопасности на энергообъектах, состояние зданий и сооружений, оснащение и комплектацию всем необходимым оперативно-выездных бригад, парк спецтехники. Кроме этого, проверяется готовность отделений к проведению аварийно-восстановительных работ, в том числе, наличие аварийного запаса и состояние резервных источников электроснабжения.



Напомним, что «Южные электрические сети» - это производственное отделение филиала «Кировэнерго», отвечающее за электроснабжение 11 районов южной части Кировской области: Кирово-Чепецкого, Куменского, Сунского, Оричевского, Верхошижемского, Богородского, Фаленского, Унинского, Немского, Нолинского, Зуевского, - и Нововятского района города Кирова.



Подготовка к осенне-зимнему периоду в ПО «Южные электрические сети» ведется в течение всего года. Так, за 8 месяцев 2017 года специалисты производственного отделения отремонтировали более 1128 км линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения, выполнили капитальный ремонт 309 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и комплексный ремонт 5 подстанций класса напряжения 35 и 110 киловольт. Наиболее значительные работы проведены в Куменском районе на подстанции 35/10 кВ «Вожгалы». Здесь отремонтированы оба силовых трансформатора, проведен капитальный ремонт семи масляных выключателей 10 кВ, четырех масляных выключателей 35 кВ, вакуумного выключателя 10 кВ и семи разъединителей 35 кВ. В Кирово-Чепецком районе Кировской области произведен ремонт подстанции 110/10 кВ «Перекоп». Кроме того, энергетики выполнили ремонт подстанций: «Зониха» 35/10 кВ, «Каринторф» 35/6 кВ, «Порез» 35/10 кВ. Благодаря этим мероприятиям накануне зимы была повышена надежность электроснабжения, в частности таких крупных потребителей, как агрофирма «Двуречье» (Кирово-Чепецкий район), сельхозпредприятия «Красный Октябрь» и «Красное Знамя» (Куменский район).



Большое внимание при проверке производственного отделения комиссия уделяет исполнению программы по расчистке просек под трассами ВЛ. Эта работа проводится для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи в результате падений деревьев на провода и перекрытия на поросль. За 8 месяцев 2017 года в Южных электрических сетях расчищено более 442 га трасс ВЛ 0,4-110 кВ.



По итогам проверки будет дана оценка выполнения персоналом производственного отделения основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимнем периоде и выдан паспорт готовности. В ближайшее время будет проверено последнее производственное отделение «Кировэнерго» - Вятско-Полянские электрические сети. Затем комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приступит к оценке готовности к сезону холодов филиала «Кировэнерго» в целом.