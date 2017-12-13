В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья обсудили итоги работы оперативного блока за восемь месяцев 2017 года

В Нижнем Новгороде под председательством первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «МРСК Центра» и «ПАО МРСК Центра и Приволжья» Александра Пилюгина, прошло выездное совещание начальников центров управления сетями филиалов двух компаний. Они подвели предварительные итоги работы блока оперативно-технологического и ситуационного управления за 8 месяцев 2017 года и обсудили планы на ближайшую перспективу.



Как был отмечено в ходе совещания, период с января по август в Центре России и Приволжье характеризовался нестабильной метеорологической обстановкой, что требовало от энергетиков предельной собранности и незамедлительной реакции. Режим повышенной готовности, при котором мобилизуются дополнительные силы и средства, вводился в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья 227 раз, особый режим работы – 60 раз. В общей сложности специалисты обеих компаний приняли участие в ликвидации 24 тысяч технологических нарушений в сетях, в том числе было ликвидировано более 50 крупных отключений.



При этом по итогам январе-августа 2017 года в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья зафиксировано сокращение времени ликвидации технологических нарушений. Этому в значительной степени способствовало решение ГК «Россети» о введении в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья с ноября 2016 года единого управления. Эффект масштаба вместе с повышением качества менеджмента обеспечивает привлечение в максимально короткие сроки значительного количества сил и средств для оперативной ликвидации последствий технологических нарушений в 20 субъектах Российской Федерации. Так, с начала года в условиях ведущихся восстановительных работ энергокомпании осуществили переброску 728 специалистов в составе 105 бригад, что позволило в кратчайшие сроки восстанавливать бесперебойное электроснабжение потребителей.



Важную роль играет и профессиональная подготовка персонала которой в компаниях уделяется большое внимание. За 8 месяцев 9 тысяч работников МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья из числа оперативного персонала прошли специальную подготовку. Было проведено более 36 тысяч противоаварийных тренировок. Также энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в штабных учениях и международной противоаварийной тренировке в Республике Беларусь.



Обсудили участники мероприятия и планы оперативного блока двух компаний на ближайшую перспективу. Среди них - дальнейшее развитие систем и оптимизация существующих моделей оперативно-технологического управления (ОТУ), укомплектование районов электросетей (РЭС) необходимым дополнительным оперативным персоналом, актуализация программ обучения электротехнического персонала. Этот комплекс мер призван обеспечить дальнейшее повышение контроля за работой электросетевого комплекса 20 российских регионов и сокращение времени реагирования на нештатные ситуации.