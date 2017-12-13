В России будет локализовано производство ключевых компонентов для рынка ветрогенерации

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков провел совещание по вопросам развития промышленности в сфере ветроэнергетики с участием представителей компаний «Энел Россия» и Siemens Gamesa. Основной темой обсуждения стало создание новых производственных мощностей на территории Российской Федерации с высоким уровнем локализации.



По итогам проведенного в 2017 году тендера компания «Энел Россия» получила право на строительство в Мурманской и Ростовской областях двух объектов ветрогенерации общей мощностью 291 МВт. В качестве технологического партнера для реализации этих проектов было выбрано совместное немецко-испанское предприятие Siemens Gamesa – один из крупнейших в мире производителей ветряных турбин.



Участники совещания обсудили перспективы производства соответствующего оборудования на территории Российской Федерации. Представители «Энел Россия» (подразделения международной энергетической корпорации Enel Group) и Siemens Gamesa отметили высокий потенциал формирующегося в России рынка ветрогенерации, рассказали о своих планах по локализации ключевых компонентов ветроустановок в нашей стране и поделились опытом уже реализованных аналогичных проектов в других странах.



Василий Осьмаков подчеркнул в ходе совещания, что Минпромторг России уделяет сегодня особое внимание развитию секторов промышленности, связанных с возобновляемыми источниками энергии. В качестве примера он привел рынок солнечной энергетики, на базе которого за последние 3-4 года была фактически создана новая отрасль с высоким экспортным потенциалом.



"Теперь мы хотим повторить этот успешный опыт и в сфере ветроэнергетики, где сейчас формируется высококонкурентный рынок с участием целого ряда крупных частных игроков. Кооперация с российскими комплектаторами и поставщиками обеспечит необходимую синергию, позволяющую организовать в России максимально конкурентоспособное производство. Принципиально важный момент заключается в том, что мы говорим именно об экспортоориентированной отрасли промышленности с последовательным повышением уровня локализации до 70-80% по всем ключевым компонентам", – сказал Василий Осьмаков.



"Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве приходящих на российский рынок крупных инвесторов с нашими отечественными поставщиками. Помимо локализации комплектующих, речь также идет о создании R&D-центров, трансфере технологий и компетенций", – добавил директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов.