В Тимашевском филиале Кубаньэнерго состоялась встреча с бизнес-сообществом по вопросам техприсоединения

Верные отрасли, верные себе
13 сентября 2017, 17:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В Тимашевском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества г. Тимашевска. В ходе мероприятия, участниками которого стали руководство Тимашевских электрических сетей, предприниматели и представители администрации Тимашевского городского поселения, обсуждались вопросы доступа к электросетевой инфраструктуре.
Энергетики рассказали об основных этапах процедуры технологического присоединения к электросетям. Обсудили проблемы, возникающие в процессе заключения договоров электроснабжения и технологического присоединения, а также сроки обязательства выполнения мероприятий со стороны заявителя и сетевой организации.
– Мы надеемся, что открытый диалог с бизнесом и властью делает нашу работу более эффективной, а процедуру техприсоединения – более понятной и доступной для потребителей, – отметил директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.
Кубаньэнерго стремится максимально упростить для потребителя процесс взаимодействия с компанией, сделать его максимально комфортным и понятным, сократить временные и финансовые затраты потребителей на получение услуги, наладить и поддерживать между потребителями и электросетевой компанией партнерские отношения, основанные на взаимном уважении.
В тоже время, необходимо помнить, что для присоединения к сетям энергокомпании, заявители также несут ответственность за сроки оформления документации и подписания договора, выполнение необходимых технических требований для технологического присоединения энергопринимающих устройств.
Для получения информации о порядке присоединения к электрическим сетям, оформления и получения документов на технологическое присоединение, физические и юридические лица могут обратиться в центры и пункты обслуживания потребителей лично или по телефону, а также подать заявку в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте ПАО «Кубаньэнерго» или через интернет-портал «Портал-ТП.РФ» на сайте ПАО Россети. Телефон горячей линии Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).