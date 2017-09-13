В Тюменской области наладят производство модульного энергооборудования

Верные отрасли, верные себе
13 сентября 2017, 11:20
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Технический центр по производству модульного энергетического оборудования для промышленных, нефтегазовых и сельскохозяйственных предприятий планируют создать на площадке одного из индустриальных парков Тюменской области. Объем инвестиций в проект составит более 1,3 миллиарда рублей.
Соглашение о реализации инвестиционного проекта будет подписано в рамках Тюменского нефтегазового форума, который пройдет 20-21 сентября.
Планируемый объем производства — до 80 единиц модульного оборудования в год, сказал собеседник агентства.
Он добавил, что центр также станет площадкой для проведения опытно-конструкторских работ, нацеленных на создание промышленных образцов альтернативных источников энергии. Отдельные площади будут выделены для сервисной базы и учебных аудиторий образовательного центра.
По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, индустриальные парки стали эффективным инструментом привлечения инвестиций в региональную экономику и именно с ними в значительной степени связано дальнейшее индустриальное развитие области.
"Считаю решение о создании индустриальных парков на свободных площадках, которое мы приняли в 2016 году, совершенно правильным. Ведь у всех старых промышленных площадок, которые можно было бы перепрофилировать, есть собственники, которые предлагают их инвесторам по завышенным ценам. Есть конкретный пример, когда в процессе переговоров с инвестором владелец земельного участка поднял цену в пять раз.
С такой позицией собственников мы, естественно, никакой бизнес не поднимем", — отметил глав региона.
Источник: РИА Новости