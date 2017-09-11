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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В энергоинституте Кубаньэнерго состоялась очередная сессия "Школы главного инженера"

В энергоинституте Кубаньэнерго состоялась очередная сессия Школы главного инженера

13 сентября 2017, 10:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В Энергетическом институте повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» завершилась четвертая сессия программы профессиональной переподготовки инженерно-технических работников «Кубаньэнерго» «Школа главного инженера».

В рамках сессии были рассмотрены вопросы логистической деятельности  энергокомпаний, распределительных сетей, финансовых потоков, генерирующих компаний, принципы  тарифообразования, проблему потерь электроэнергии.

Слушатели также прошли тестирование по охране труда на программном комплексе ОЛИМПОКС. Они изучили принципы работы на оборудовании, что впоследствии позволит проводить аналогичное тестирование для своих подчинённых.

Как отметил начальник службы метрологии и контроля качества электроэнергии филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Алексей Попов, «программа подвижна, ежегодно корректируется с учетом запросов предприятий энергетической отрасли и отвечает всем реалиям дня. Так в нынешнем курсе логистику объединили с транспортом электроэнергии, кроме того  расширили курс ознакомления с устройствами релейной защиты, уделено большое внимание новым нормативно-техническим актам».

Сейчас подходит к завершению 9-й поток – слушателям осталась одна сессия, по окончании которой их ждут экзамены и защиты дипломных проектов.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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