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Отраслевые новости: Энергетика

В энергоинституте Кубаньэнерго завершилась очередная сессия по программе МГТУ им. Н.Э. Баумана

В энергоинституте Кубаньэнерго завершилась очередная сессия по программе МГТУ им. Н.Э. Баумана

13 сентября 2017, 15:32
Рубрика: Энергетика
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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С 07 по 09 сентября 2017 г. в Энергетическом институте повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» состоялась очередная сессия для слушателей курса профессиональной переподготовки руководителей и специалистов на факультете инженерного бизнеса и менеджмента МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению «Менеджмент организации» по специализации  «Контроллинг на предприятии».

Совместные программы переподготовки действуют в энергоинституте Кубаньэнерго с 2001 г. Сотрудничество Кубаньэнерго со знаменитой «Бауманкой» – яркий пример многолетнего плодотворного сотрудничества энергокомпании с федеральным вузом.

Лекции по теме: «Контроллинг в системе управления предприятием» читал к.т.н., доцент кафедры экономики и организации производства МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Матвеев. Слушатели разбирались в вопросах: кто такой контроллер, что такое контроллинг и как грамотно организовать соответствующую службу.

- Я считаю, что это один из основополагающих предметов нашего курса, - подчеркнула слушатель курса, начальник отдела бизнес-образования Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» Елена Вакулина. – От грамотности принятия управленческих решений, их анализа в целом зависит эффективность деятельности любой организации.

Студенты прослушали курс и сдали экзамен за прошлую сессию. Традиционно экзаменационные билеты для проверки передаются в Москву в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Всего курс повышения квалификации включает 10 сессий в течение года. На итоговой сессии слушателям предстоит защищать свои дипломные проекты.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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