В филиале "Челябэнерго" названы имена лучших водителей и машинистов спецтехники

"Чеснок" стал доступней
13 сентября 2017, 09:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
В Челябинске состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей и машинистов спецтехники филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».
«От профессионализма водителей, - приветствуя участников соревнований, отметил заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв, - зависит не только безопасность дорожного движения, но и оперативность выполнения персоналом электросетевых предприятий работы по обслуживанию и ремонту энергообъектов, а значит, и бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей».
Команды пяти производственных отделений филиала – Златоустовских, Магнитогорских, Троицких, Центральных и Челябинских городских электрических сетей - помимо профессионального обращения с техникой, должны были продемонстрировать знания Правил дорожного движения, Правил охраны туда и навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему при ДТП. Участники соревнований показали свои профессиональные навыки в заездах на автомобилях ГАЗ-3308, УАЗ-3909 и легковом автомобиле «Лада Ларгус», мастерство в управлении автокраном и автогидроподъёмником.
По итогам похождения всех этапов соревнований первое место в командном зачете завоевала команда производственного отделения «Центральные электрические сети», второе место заняла команда Златоустовских электрических сетей, третьими стали специалисты Троицких электрических сетей.
В личном зачете среди водителей автомобиля ГАЗ-3308 лидировал Олег Мичкарев, лучший результат среди водителей автомобиля УАЗ-3909 – у Александра Майера, среди водителей легкового автомобиля «Лада Ларгус» - у Вадима Хакимова (все трое - представители Центральных электрических сетей).
В номинации «Специальные упражнения на автогидроподъёмнике» лучшим по профессии признан машинист производственного отделения «Златоустовские электрические сети» Дмитрий Ершов. Лучшим машинистом автокрана стал Александр Куличков из производственного отделения «Центральные электрические сети».
Как отметил на церемонии награждения начальник управления материально-технического обеспечения и логистики филиала Вадим Апрелов: «Свой профессионализм водительский состав подтверждает в ежедневной работе, доставляя персонал и оборудование на обслуживаемые объекты, которые могут находиться на значительном удалении от мест базирования техники, порой преодолевая труднодоступную местность в тяжелых климатических условиях».
Участники соревнований уверены, что залогом их победы стали опыт, сплоченность коллектива и необходимость постоянно подтверждать свое мастерство в условиях непростой работы в электросетевом комплексе Южного Урала.
В настоящее время сборная команда водителей «Челябэнерго» уже приступила к подготовке к межрегиональному конкурсу профессионального мастерства среди водителей и машинистов ОАО «МРСК Урала», который пройдет в октябре в Екатеринбурге.