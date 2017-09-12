 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Челябэнерго" названы имена лучших водителей и машинистов спецтехники

В филиале Челябэнерго названы имена лучших водителей и машинистов спецтехники

13 сентября 2017, 09:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

Обсудить на форуме

80 просмотров

В Челябинске состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей и машинистов спецтехники филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

«От профессионализма водителей, - приветствуя участников соревнований, отметил заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» - директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв, - зависит не только безопасность дорожного движения, но и оперативность выполнения персоналом электросетевых предприятий работы по обслуживанию и ремонту энергообъектов, а значит, и бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей».

Команды пяти производственных отделений филиала – Златоустовских, Магнитогорских, Троицких, Центральных и Челябинских городских электрических сетей - помимо профессионального обращения с техникой, должны были продемонстрировать знания Правил дорожного движения, Правил охраны туда и навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему при ДТП. Участники соревнований показали свои профессиональные навыки в заездах на автомобилях ГАЗ-3308, УАЗ-3909 и легковом автомобиле «Лада Ларгус», мастерство в управлении автокраном и автогидроподъёмником.

По итогам похождения всех этапов соревнований первое место в командном зачете завоевала команда производственного отделения «Центральные электрические сети», второе место заняла команда Златоустовских электрических сетей, третьими стали специалисты Троицких электрических сетей.

В личном зачете среди водителей автомобиля ГАЗ-3308 лидировал Олег Мичкарев, лучший результат среди водителей автомобиля УАЗ-3909 – у Александра Майера, среди водителей легкового автомобиля «Лада Ларгус» - у Вадима Хакимова (все трое - представители Центральных электрических сетей).

В номинации «Специальные упражнения на автогидроподъёмнике» лучшим по профессии признан машинист производственного отделения «Златоустовские электрические сети» Дмитрий Ершов. Лучшим машинистом автокрана стал Александр Куличков из производственного отделения «Центральные электрические сети».

Как отметил на церемонии награждения начальник управления материально-технического обеспечения и логистики филиала Вадим Апрелов: «Свой профессионализм водительский состав подтверждает в ежедневной работе, доставляя персонал и оборудование на обслуживаемые объекты, которые могут находиться на значительном удалении от мест базирования техники, порой преодолевая труднодоступную местность в тяжелых климатических условиях».

Участники соревнований уверены, что залогом их победы стали опыт, сплоченность коллектива и необходимость постоянно подтверждать свое мастерство в условиях непростой работы в электросетевом комплексе Южного Урала.

В настоящее время сборная команда водителей «Челябэнерго» уже приступила к подготовке к межрегиональному конкурсу профессионального мастерства среди водителей и машинистов ОАО «МРСК Урала», который пройдет в октябре в Екатеринбурге.

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!