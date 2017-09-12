Житель Новгородской области, угрожавший энергетикам топором, приговорен к лишению свободы

Верные отрасли, верные себе
13 сентября 2017, 17:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НОВГОРОДЭНЕРГО
Чудовский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Маловишерского района Новгородской области, который напал с топором на сотрудников филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» во время отключения частного домовладения от электросети из-за незаконного энергопотребления. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в октябре 2016 года сотрудники службы учета электроэнергии Ильменских электрических сетей «Новгородэнерго» проводили проверку приборов учета потребителей в деревне Малое Пехово Маловишерского района. В одном из домов специалисты установили факт безучетного потребления электроэнергии и приняли решение отключить домохозяйство от электроснабжения. Во время выполнения операции по отключению на них напал неизвестный мужчина с топором и кирпичом. Угрожая физической расправой, он требовал прекратить работы и разбил лобовое стекло служебной машины ОВБ. Энергетики были вынуждены прекратить работу и обратиться в правоохранительные органы.
По факту нападения на бригаду энергетиков было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). В ходе следственных действий было установлено, что напавший на энергетиков житель района является сожителем хозяйки дома и ранее уже имел судимость. В 29 августа состоялся суд, который признал мужчину виновным в совершении преступления. Виновник был взят под стражу прямо в зале суда.