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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Житель Новгородской области, угрожавший энергетикам топором, приговорен к лишению свободы

Житель Новгородской области, угрожавший энергетикам топором, приговорен к лишению свободы

13 сентября 2017, 17:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НОВГОРОДЭНЕРГО

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Чудовский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Маловишерского района Новгородской области, который напал с топором на сотрудников филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» во время отключения частного домовладения от электросети из-за незаконного энергопотребления. Мужчину  приговорили к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
 
Напомним, в октябре 2016 года  сотрудники службы учета электроэнергии  Ильменских электрических сетей «Новгородэнерго» проводили проверку приборов учета потребителей в деревне  Малое Пехово Маловишерского района. В одном из домов специалисты установили факт безучетного потребления электроэнергии и приняли решение отключить домохозяйство  от электроснабжения. Во время выполнения операции по отключению на них напал неизвестный мужчина с  топором и кирпичом. Угрожая физической расправой, он требовал прекратить работы и разбил лобовое стекло служебной машины ОВБ. Энергетики были вынуждены прекратить работу и обратиться в правоохранительные органы.
 
По факту нападения на бригаду энергетиков было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). В ходе следственных действий было установлено, что напавший на энергетиков житель района является сожителем хозяйки дома и ранее уже имел судимость. В  29 августа состоялся суд, который признал мужчину виновным в совершении преступления.  Виновник  был взят под стражу прямо в зале суда.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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