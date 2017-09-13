"Газпром" и Botas создадут СП для строительства отвода от "Турецкого потока" в Европу

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
13 сентября 2017, 15:03
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
Совет директоров «Газпрома» 21 сентября обсудит вопрос об участии в совместном с Botas предприятии TurkAkim Gaz Tasima A.S., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского концерна. «Компания создается на паритетной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки газопровода "Турецкий поток" в рамках подписанного межправительственного соглашения между Россией и Турцией»,— пояснили в «Газпроме».
На прошлой неделе российская компания подписала первый контракт на строительство наземной инфраструктуры «Турецкого потока». «Газпром» заключил соглашение с британской Petrofac, сумма сделки составила €340 млн.
Ранее стало известно, что Венгрия в 2019 году собирается подключиться к газопроводу «Турецкий поток», чтобы продолжить получать российский газ. Как пояснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, поставки газа являются вопросом национальной безопасности.
Источник: Коммерсант.