Перевод Технической брошюры СИГРЭ №660 "Экономия за счет оптимизации технического обслуживания на открытых подстанциях" (2016 год)

В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №615 «Принципы построения архитектуры безопасности цифровых систем в организациях энергетического сектора» (2015 год).

В настоящем документе представлены результаты деятельности рабочей группы D2.31, перед которой стояла задача изучения и разработки темы «Принципов построения архитектуры безопасности цифровых систем в организациях энергетического сектора» в следующих направлениях:

Методы классификации зон безопасности/уровней, связанной с ранговой системой

Описание, систематизация и моделирование угроз

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