АО "ОЭК" приняло участие в празднованиях, посвященных Дню города

Верные отрасли, верные себе
14 сентября 2017, 15:22
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК
9-10 сентября АО «Объединенная энергетическая компания» приняло участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города. В рамках II Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького была организована развлекательная площадка.
9 сентября для всех желающих проводились конкурсы и соревнования с памятными призами и множеством сюрпризов. На площадке АО «ОЭК» работала фотозона, где дети и их родители могли сфотографироваться на фоне красочных баннеров, а специально для самых маленьких работал бесплатный аквагрим.
В течение всего дня ведущие мероприятия в доступной форме рассказывали ребятам об электричестве в быту, об основах электробезопасности и способах экономии электроэнергии. Самым активным аниматоры раздавали подарки и сувениры.
10 сентября при участии Совета молодежи АО «ОЭК» была организована развлекательная программа, где гостей ждали конкурсы по энергетике, выставка средств защиты и оборудования электротехнического персонала, мастер-классы по оказанию первой помощи.
АО «ОЭК» является надежным партнером Правительства Москвы и регулярно участвует в проведении городских общественных и культурно-массовых мероприятиях. Компания реализует комплексную программу по повышению интереса подрастающего поколения к энергетике, участвуя в праздничных мероприятиях и организуя открытые уроки и экскурсии на объекты АО «ОЭК» для московских школьников и студентов. Подобные мероприятия позволяют учащимся не только ознакомиться с системой энергообеспечения столицы, но и способствуют их самоопределению при выборе будущей профессии.