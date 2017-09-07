АО СЭМ благодарит ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Благодарственное письмо

В 2017 году ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает поставки кабельно-проводниковой продукции для Ленинградской АЭС -2 в том числе на строящийся энергоблок №1. На котором успешно завершились испытания системы пассивного отвода тепла от защитной оболочки здания реактора (СПОТ ЗО).

Для предприятия уже изготовлено более 300 км кабеля тридцати различных марок, в том числе кабели управления, контрольные кабели, малогабаритные кабели, продукция специального назначения в различных исполнениях.

Сочетание качества, сроков поставки и цен – позволяет ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» оставаться лидером среди производителей кабельной продукции для АЭС.

Ознакомится с ассортиментом, ценами на продукцию и условиями поставки можно на сайте www.podolskkabel.ru или по телефону +7 (800) 302-78-83.