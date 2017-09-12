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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Белгородэнерго подключает к сетям объекты дорожной инфраструктуры

Белгородэнерго подключает к сетям объекты дорожной инфраструктуры

14 сентября 2017, 12:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение наружного освещения и объектов дорожной инфраструктуры на девяти автотрассах области общей присоединенной мощностью свыше 140 кВт.

К централизованному электроснабжению подключены сети наружного освещения на участках дорожной сети «Лукьяновка-Тим» в районе хутора Михайловский, на автодороге «Белгород-Павловск» вблизи сел Гарбузово, Осадчее, Варваровка Алексеевского района на границе с Воронежской областью и других автодорогах региона. Обеспечена работоспособность в общей сложности 246 новых све­тильников и нескольких шкафов автоматизированной системы управления наружным освещением.

На северном и восточном въездах в Белгородскую область, на автомагистралях М-2 «Крым» в Ивнянском районе и «Белгород-Павловск» в Алексеевском, выполнено электроснабжение постов автоматического весогабаритного контроля грузовых транспортных средств. Аналогичные мероприятия реализованы в селе Ломово Корочанского района. Энергетики обеспечили возможность для подключения комплексов к сетям, выделив точки присоединения по напряжению 0,4 кВ.

В четвертом квартале текущего года в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 17.07.2013 №412, на участке трассы «Белгород-Павловск» между областным центром и Корочей появятся две современные комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, оснащенные интеллектуальной системой мониторинга загрузки трансформаторов и зарядными станциями для электромобилей. Конструктив таких КТП позволит заряжать электромобили и одновременно осуществлять надежное и качественное электроснабжение потребителей. КТП являются научно-исследовательской, опытно конструкторской разработкой ПАО «МРСК Центра». Подобная зарядная инфраструктура, интегрированная в существующую инфраструктуру электрических сетей, разворачивается сразу в нескольких регионах страны, в том числе в Белгородской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

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