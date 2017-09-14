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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Пермэнерго" принимают активное участие в реализации важнейшего проекта по развитию дорожной инфраструктуры Пермского края

Энергетики Пермэнерго принимают активное участие в реализации важнейшего проекта по развитию дорожной инфраструктуры Пермского края

14 сентября 2017, 16:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» выполнил переустройство ЛЭП, проходящих в районе федеральной автотрассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Выполнение этих работ обеспечило технические возможности для масштабной реконструкции автомагистрали, которая проводится в настоящее время.

Всего производственным отделением «Центральные электрические сети» филиала «Пермэнерго» произведено переустройство 7 линий электропередачи общей протяженностью почти 5 километров, в том числе участка ВЛ 110 кВ длиной более 200 метров, шести линий 6-10 кВ общей протяженностью 4,6 км и участка ЛЭП 0,4 кВ длиной почти 100 метров. В рамках работ по переустройству ЛЭП демонтировано 56 опор, установлено 98 новых опор, в том числе 16 опор повышенной конструкции. Также смонтировано почти 5 км провода.

Помимо переустройства сетей энергетики обеспечили выдачу мощности в объеме 500 кВт, необходимой для освещения трассы. Реконструкция федеральной дороги Р-242 «Пермь-Екатеринбург» - важнейший проект развития дорожной инфраструктуры Пермского края. В сентябре раньше намеченного срока в эксплуатацию был сдан участок трассы от Бершети до Кукуштана (33-47 км). Сейчас здесь открыта шестиполосная освещенная магистраль с барьером для разделения встречных транспортных потоков, со стоянками для большегрузного транспорта. Максимальная разрешенная скорость передвижения по новой дороге - 110 км/ч.

Реконструкция федеральной трассы продолжается. Здесь планируется возвести еще порядка 102 км дороги, а также построить мосты через реки Рыж и Мулянка. В ходе недавнего приезда в город Пермь Президента РФ Владимира Путина губернатор Пермского края Максим Решетников получил поддержку главы государства в реализации этого инфраструктурного проекта.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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