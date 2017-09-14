Энергетики готовят распредсети юго-западного района края к зиме

Верные отрасли, верные себе
14 сентября 2017, 15:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
Ремонтные бригады Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») реализуют комплекс мероприятий по ремонту сетей низкого напряжения в Анапском, Новороссийском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах края. Выполненные работы обеспечат дополнительную надежность электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимней период.
Энергетики заменили 12,5 км устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения, что даст возможность повысить качество подаваемой электроэнергии, снизить технические потери. В населенных пунктах зоны ответственности Юго-Западного филиала произведена замена 104 опор и более 540 изоляторов, 430 устаревших ответвлений в домовладения общей протяженностью около 10 км. Капитально отремонтировано 19 комплектных трансформаторных подстанций. В настоящее время расчищено более 368 га просек вдоль трасс – это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падений деревьев и веток на провода.
– План подготовки к осенне-зимнему периоду включает в себя целый ряд организационных и технических мероприятий. Сейчас ремонтная программа в самом разгаре. Подготовку энергообъектов к осенне-зимнему периоду выполняем в полном соответствии с установленными сроками, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха. – В процессе ремонтов мы формируем график и схему работы таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.