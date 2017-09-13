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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС реконструирует один из ключевых центров энергопитания Екатеринбурга

ФСК ЕЭС реконструирует один из ключевых центров энергопитания Екатеринбурга

14 сентября 2017, 11:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПОДСТАНЦИЯ

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершает реконструкцию подстанции 220 кВ «Калининская», обеспечивающей электроэнергией Екатеринбург, а также крупные предприятия - Машиностроительный завод имени Калинина, Уральский турбомоторный завод и «Уралэлектротяжмаш».

Проведена реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ, заменены два автотрансформатора суммарной мощностью 500 МВА. Также реконструированы 6 ячеек ОРУ 110 кВ, где заменены выключатели, разъединители и ошиновка.

Оборудование установлено взамен устаревшего – производства 60-х годов. Обладает большей надежностью, требует меньших затрат на обслуживание и имеет лучшие технические характеристики.

Подстанция 220 кВ «Калининская» работает с 1966 года. Эта узловая подстанция Свердловской энергосистемы является одним из основных центров питания Екатеринбурга.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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