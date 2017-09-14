Федеральные эксперты признали Ямал лидером российской Арктики

В международном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла мультимедийная пресс-конференция о развитии Арктической зоны РФ. В ней участвовал заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев, руководитель центра общественно-политических проектов Константин Листратов, политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.



Спикеры представили результаты экспертного доклада, обсудили новую программу социально-экономического развития Арктической зоны РФ, обозначили точки роста экономики циркумполярного региона, а также проанализировали проблемные зоны и стратегические риски территории. Доклад подготовлен по материалам исследования с участием более сорока ведущих российских экспертов и политологов.



По словам руководителя Центра общественно-политических проектов Константина Листратова: «Сегодня Ямал - самый социально защищенный среди других регионов Арктической зоны. В автономном округе приняты более ста мер социальной поддержки, из них шестьдесят процентов – региональные». Эксперт отметил, что «новая программа социально-экономического развития Арктической зоны РФ должна базироваться на развитии топливно-энергетического комплекса и реализации транспортно-инфраструктурных проектов».



Сегодня Ямал приносит каждый десятый рубль федерального бюджета. В регионе реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, эффективно развивается топливно-энергетический комплекс, что позволяет развивать социальную сферу автономного округа. Планируется, что валовый региональный продукт (ВРП) ЯНАО в 2020 году составит 1,8 трлн рублей, а благодаря реализации госпрограммы регион станет международным форпостом развития Арктики.



«Реализация ресурсного потенциала напрямую зависит от развитой транспортной инфраструктуры. Правительство автономного округа реализует направленную политику на создание Арктического транспортного коридора.



На Ямале ведется работа над проектами строительства и расширения морского порта Сабетта, железнодорожного Северного широтного хода и железнодорожной линии Бованенково - Сабетта. Их реализация загрузит Северный морской путь и кратно активизирует его работу,- подтвердили в правительстве ЯНАО. - Полным ходом реализуется проект «Ямал СПГ». В рамках проекта строится завод по сжижению газа, новый арктический морской порт в Сабетте, танкерный флот ледового класса. Разрабатывается Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение, нефть которого поставляется по Северному морскому пути. Для загрузки Северного морского пути достаточно реализовать проект строительства железнодорожного Северного широтного хода и участка железной дороги от Бованенковского месторождения до Сабетты. В конечном итоге мы получим не только мощный экономический рывок, но и возможность использования транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства».



Новая редакция государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ» от 31.08.2017 года №1064



По словам заместителя комитета ГД РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимира Пушкарева, программа, опубликованная Правительством РФ, 13 сентября обсуждается на заседании комитета. По финансам она расписана до 2025 года. Предполагается выделить на развитие Арктической зоны РФ из средств федерального бюджета 190 миллиардов рублей. Предполагается формирование 8 опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально- экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Предлагается выделить следующие опорные зоны развития АЗ РФ: Кольская опорная зона; Архангельская опорная зона; Ненецкая опорная зона; Воркутинская опорная зона; Ямало-Ненецкая опорная зона; Таймыро-Туруханская опорная зона; Северо-Якутская опорная зона; Чукотская опорная зона. Одновременно необходимо внесение и принятие специального федерального закона «О развитии Арктической зоны РФ».



«Разработать законопроект предполагается совместно с министерствами, Правительством России. Реализация госпрограммы невозможна без закрепления ее основных понятий в законе. Иначе она останется декларативной. Необходимо дополнительно обсудить объемы финансирования и наполнение подпрограмм – о развитии Северного морского пути и импортозамещении оборудования для ТЭК», - пояснил Владимир Пушкарев.



Ямал по рейтингам всегда находится в пятерке лидеров самых развитых регионов. По словам политолога, Олега Матвейчева передовая практика Ямала по привлечению федеральных экспертов к экспертизе своих программ должна стать примером для других регионов.



«Представленная регионом программа социально-экономического развития Арктики не придумана в кабинетах, а прошла самые разные экспертизы», - заявил Олег Матвейчев.



Он подчеркнул, что только 30 процентов российских регионов грамотно прорабатывают документы, предоставляемые в федеральный центр на получение финансирования или софинансирование региональных программ.



«Благодарим экспертное сообщество за мнения. Всегда полезно посмотреть на себя со стороны. Многие эксперты входят в общественные советы при министерствах и ведомствах: надеемся, что они смогут донести позицию о необходимости особого подхода к Арктической зоне, специальных решений, в том числе в рамках государственной программы социально-экономического развития территории. Наш прорывной проект "Ямал СПГ" доказал, что в Арктике возможно реализовывать крупные инфраструктурные проекты в срок и в рамках заложенного финансирования», - заявил заместитель Губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Источник: РИА Новости