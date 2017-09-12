Филиал "Ивэнерго": 771 исполненный договор по техприсоединению за 8 месяцев

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» за 8 месяцев 2017 года исполнен 771 договор по технологическому присоединению на общую мощность 33,5 МВт. Среди них - 618 договоров с потребителями льготной категории присоединяемой мощностью до 15 кВт, 114 - с юридическими лицами на общую мощность 24,6 МВт.



Наиболее активное технологическое присоединение (ТП) в области по-прежнему ведется в сфере индивидуального жилищного строительства: исполнено 550 договоров. Кроме этого, с начала года филиал «Ивэнерго» обеспечил электроэнергией 13 объектов малого и среднего бизнеса в Ивановской области, 9 объектов агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств. Также исполнено 43 договора ТП по значимым объектам коммунальной инфраструктуры (уличное освещение).



Одним из наиболее значимых объектов по техприсоединению стало предприятие «БельПродукт» (производство хумуса) в Ивановском районе. Филиал «Ивэнерго» с опережением срока обеспечил возможность технологического присоединения к электрическим сетям ООО «БельПродукт», что позволит предприятию расширить производственные мощности и успешно развиваться в дальнейшем. В рамках договора на техприсоединение была установлена новая КТП 10/0,4 кВ на 160 кВА и построены ВЛ 10 и 0,4 кВ.



Напомним, получить информацию о технологическом присоединении объектов к сетям энергокомпании можно по номеру единой «горячей линии» 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) или по следующим телефонам: (4932) 26-88-88 в г. Иваново, (49343) 41-555 в г. Тейково, (49331) 3-08-58 в г. Кинешма.



Направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно в Личном кабинете на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru .



Центр обслуживания потребителей в г. Иваново (ул. Крутицкая 8/2) работает с посетителями по графику: понедельник - четверг - с 08-00 до 17-00, пятница - с 8-00 до 17-00 - только выдача готовых документов и интерактивное заочное обслуживание. Суббота и воскресенье - выходные дни. Пункты по работе с потребителями (ПРП) в г. Кинешма (ул. Желябова, 74 «г») и г. Тейково (ул. Шоссейная, 12) ведут прием посетителей с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 16-00. Суббота и воскресенье - выходные дни.