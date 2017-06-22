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GE завершила первую в России капитальную инспекцию энергоблока ПГУ-400 на базе турбины 9FA

GE завершила первую в России капитальную инспекцию энергоблока ПГУ-400 на базе турбины 9FA

14 сентября 2017, 13:06
Рубрика: Новости компаний
Метки: General Electric

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GE завершила первую в России капитальную инспекцию парогазовой установки (ПГУ) на базе высокоэффективной газовой турбины 9FA. ПГУ мощностью 400 МВт была введена в эксплуатацию в 2010 году на одной из старейших электростанций России - Шатурской ГРЭС компании «Юнипро».

Сервисная схема GE предусматривает проведение капитальной инспекции каждые шесть лет, что эквивалентно 48 000 часов работы оборудования. Одновальное решение ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС, когда обе турбины – газовая и паровая – установлены одна за другой, составляло главную техническую сложность: капитальная инспекция предусматривала полную разборку с целью диагностики и планового ремонта, а затем повторный монтаж и центровку турбин – процедуры, являющейся важным уловием их безопасной эксплуатации.

Инспекция была осуществлена в рамках 15-летнего сервисного договора, заключенного между GE и «Юнипро», и продлилась два с половиной месяца. На ближайшие полгода запланирована капитальная инспекция еще двух энергоблоков на базе газовых турбин 9FA – на Сургутской ГРЭС-2, также входящей в состав активов «Юнипро».

Газовые турбины 9FA мощностью от 265 по 281 МВт эксплуатируются по всему миру уже более 15 лет. Их КПД в комбинированном цикле достигает 59%. Среди технических достоинств турбин этого типа - топливная гибкость, низкий уровень выбросов NOx и CO, опции быстрого пуска и увеличенные межсервисные интервалы.

GE обладает всей необходимой локализованной в России технической экспертизой для обеспечения долгосрочной и стабильной работы газотурбинного оборудования. На сегодняшний день в Центре энергетических технологий GE в Калуге функционирует пять линий по обслуживанию компонентов газовых турбин, включая вакуумную печь для специальной обработки и продления срока службы оборудования. Кроме того, предприятие располагает собственной лабораторией калибровки и ремонта инструментов. В этом году к линейке услуг калужского центра добавилась возможность ремонта и модернизации переходных патрубков газовой турбины.

Компания: General Electric

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