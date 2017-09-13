Глазовские электрические сети готовы к предстоящему периоду осенне-зимнего максимума нагрузок

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
14 сентября 2017, 12:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
Производственное отделение «Глазовские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго», которое обслуживает энергообъекты 9 северных районов Удмуртии, готово к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. К такому заключению пришла специальная комиссия в составе руководителей технических служб предприятия и главного инспектора РУТН Волги филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора.
Проверяющие оценивали степень готовности сотрудников к проведению аварийно-восстановительных работ, соблюдение требований пожарной и производственной безопасности на энергообъектах, а также полноту и качество выполнения программы по ремонту оборудования.
В ходе подготовки к ОЗП специалистами Глазовских электрических сетей было отремонтировано 9 подстанций, проведен капитальный ремонт 201 распределительного и трансформаторного пункта (РП и ТП). Были отремонтированы 1223 км воздушных линий электропередачи, заменено 96 опорно-стержневых изоляторов. Для сокращения количества случаев отключения воздушных линий (ВЛ) 0,4—110 кВ из-за падения ветвей деревьев на провода выполнены работы по расчистке просек воздушных линий электропередачи от кустарниковой и древесной поросли на общей площади 244 га.
Большое внимание в ходе подготовки к ОЗП традиционно уделялось работе с оперативным персоналом, повышению квалификации специалистов. С этой целью в ГЭС были проведены специальные мероприятия по охране труда, включая дополнительное обучение, инструктаж персонала по работе в аварийных ситуациях в условиях низких температур. Проверено обеспечение бригад инвентарем, спецодеждой, средствами защиты. Совместно с региональными подразделениями МЧС, администрациями муниципальных образований организованы противоаварийные тренировки по ликвидации последствий крупных технологических нарушений в электрических сетях.
Производственное отделение «Глазовские электрические сети» оснащено 16 резервными источниками снабжения электроэнергией, предназначенными для аварийного электроснабжения потребителей в случае возникновения технологических нарушений на время проведения восстановительных работ в сетях.
С начала этой недели специальная комиссия будет работать в Южных и Центральных электросетях филиала «Удмуртэнерго». После проверок всех трех производственных отделений комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оценит готовность филиала к предстоящей зиме в целом.