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Отраслевые новости: Энергетика

"КолАтомЭнергоСбыт" проведет акцию по замене ламп накаливания на диодные лампы

В рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче гарантирующий поставщик электроэнергии в Мурманской области организует акцию по замене старых ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы.

Акция* состоится 15 сентября в офисе обслуживания «КолАтомЭнергоСбыт» по адресу пр. Ленина, 89.

Для того, чтобы принять участие необходимо:

•    принести в офис обслуживания устаревшую лампу накаливания;
•    не иметь задолженности за электроэнергию на лицевом счете. В офисе обслуживания работает касса, поэтому если у вас на лицевом счете есть задолженность, ее можно оплатить сразу на месте.

Акция направлена на популяризацию энергоэффективных технологий и культуры бережливого отношения к природе и ресурсам планеты.

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче проводится во второй раз и его поддерживают практически все регионы РФ. Гарантирующий поставщик электроэнергии в Мурманской области «КолАтомЭнергоСбыт» традиционно выступает партнером фестиваля.

*Количество акционных товаров ограничено. Один участник акции может обменять одну лампу.

Компания: АО "АтомЭнергоСбыт"
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