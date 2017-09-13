"КолАтомЭнергоСбыт" проведет акцию по замене ламп накаливания на диодные лампы

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
14 сентября 2017, 12:50
Рубрика: Энергетика
Метки: КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче гарантирующий поставщик электроэнергии в Мурманской области организует акцию по замене старых ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы.
Акция* состоится 15 сентября в офисе обслуживания «КолАтомЭнергоСбыт» по адресу пр. Ленина, 89.
Для того, чтобы принять участие необходимо:
• принести в офис обслуживания устаревшую лампу накаливания;
• не иметь задолженности за электроэнергию на лицевом счете. В офисе обслуживания работает касса, поэтому если у вас на лицевом счете есть задолженность, ее можно оплатить сразу на месте.
Акция направлена на популяризацию энергоэффективных технологий и культуры бережливого отношения к природе и ресурсам планеты.
Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче проводится во второй раз и его поддерживают практически все регионы РФ. Гарантирующий поставщик электроэнергии в Мурманской области «КолАтомЭнергоСбыт» традиционно выступает партнером фестиваля.
*Количество акционных товаров ограничено. Один участник акции может обменять одну лампу.