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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность дачному поселку в Ленинградской области

Ленэнерго обеспечило мощность дачному поселку в Ленинградской области

14 сентября 2017, 11:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило 370 кВт мощности дачному массиву «Новая Екатериновка» во Всеволожском районе Ленобласти. Источником питания стала подстанция 110 кВ №43 «Гарболовская».

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты «Ленэнерго» модернизировали подстанцию 110 кВ и проложили линию электропередачи 10 кВ до энергопринимающих устройств заявителя.

«Новая Екатериновка» — современная дачный поселок в поселке Лесколово Ленинградской области Всеволожского района в 50 км от Санкт-Петербурга.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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