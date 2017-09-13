"Ленэнерго" обеспечило мощность дачному поселку в Ленинградской области

Верные отрасли, верные себе
14 сентября 2017, 11:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило 370 кВт мощности дачному массиву «Новая Екатериновка» во Всеволожском районе Ленобласти. Источником питания стала подстанция 110 кВ №43 «Гарболовская».
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты «Ленэнерго» модернизировали подстанцию 110 кВ и проложили линию электропередачи 10 кВ до энергопринимающих устройств заявителя.
«Новая Екатериновка» — современная дачный поселок в поселке Лесколово Ленинградской области Всеволожского района в 50 км от Санкт-Петербурга.