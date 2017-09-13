МРСК Центра и Приволжья обеспечила электроснабжение логистического центра федеральной торговой сети

Верные отрасли, верные себе
14 сентября 2017, 13:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» осуществил технологическое присоединение к электрическим сетям крупного логистического центра АО «Тандер», обслуживающего торговую сеть «Магнит».
Склад продовольственных и непродовольственных товаров АО «Тандер» - самый значимый и крупный объект программы по технологическому присоединению кировского филиала энергокомпании с начала 2017 года. Логистический центр находится на территории Загарского сельского поселения Юрьянского района и занимает 32 тысячи квадратных метров. Максимальная мощность энергопринимающих устройств подключенного объекта составляет 2000 кВт.
Появление нового крупного логистического центра - экономически и социально значимое событие для региона. На объекте создано более 700 рабочих мест. Логистический центр «Магнита» будет обслуживать магазины Кировской области и Республики Коми.
Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности МРСК Центра и Приволжья. Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития и создает благоприятные условия для улучшения инвестиционного климата в регионах присутствия.