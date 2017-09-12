"МРСК Волги" подключает к электрическим сетям новые жилые дома, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты инфраструктуры

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14 сентября 2017, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») продолжает работу по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям новых потребителей во всех регионах деятельности: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областях, республиках Мордовия и Чувашия.
В июле 2017 года Общество выполнило свои обязательства по 1448 договорам. Общая присоединенная мощность составила 53,89 МВт.
В семи регионах заключено 1294 новых договора ТП, в результате выполнения которых потребители получат 89,29 МВт мощности.
Продолжилась работа по приему и обработке новых заявок на технологическое присоединение, подготовке новых договоров. В июле поступило 1768 заявок на 104,74 МВт мощности.
В Саратовской области энергетики, предоставив дополнительную мощность, повысили надежность электроснабжения Гусельского нефтяного месторождения. В Чебоксарах предоставлена мощность для нового жилого микрорайона и объектов социальной инфраструктуры, а в Самаре - для строящегося торгово-развлекательного комплекса. В городе Гай Оренбургской области обеспечено электроснабжение новых производственных мощностей производителя радиаторов отопления, в Бугуруслане электроснабжение аэропорта «Бугуруслан-Северный».
В регионах зоны деятельности ПАО «МРСК Волги» созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно подать через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф)