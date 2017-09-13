На Сахалине прошел организованный РусГидро Х Дальневосточный ИТ-форум

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
14 сентября 2017, 11:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РУСГИДРО
На Сахалине завершил свою работу юбилейный Х Дальневосточный ИТ-форум, организованный ПАО «РусГидро». В мероприятии приняли участие более 10 крупнейших отечественных и зарубежных ИТ-компаний, а также руководители ИТ-подразделений и связи исполнительного аппарата энергохолдинга и его дальневосточных дочерних обществ.
Основная цель форума – решение вопросов по организации совместного развития и эксплуатации ИТ-инфраструктуры и информационных систем, обеспечивающих автоматизацию процессов дочерних обществ и группы компаний в целом.
В рамках форума ИТ-специалисты энергохолдинга отчитались о результатах своей работы за прошлый год, поделились опытом реализованных проектов, планами на будущее, обсудили основные вопросы и направления развития ИТ-сферы на энергетических предприятиях. Крупнейшие отечественные и зарубежные ИТ-компании: «МегаФон, «ЛАНИТ-Партнер», «Лаборатория Касперского», «Унитех», «Ростелеком», «IBM», «H P Ent», «Lenovo», «Check Point Software Technologies», ФГУП «Космическая связь» − представили свои последние разработки в области информационных технологий для применения в электроэнергетике.
Были проведены тренинги и деловые игры, направленные на улучшение коммуникаций и организацию командной работы руководителей ИТ подразделений исполнительного аппарата ПАО «РусГидро» и руководителей ИТ дальневосточных компаний энергохолдинга.
«Чем лучше будут организованы и автоматизированы бизнес-процессы, тем меньше времени и сил будет занимать выполнение технологических операций внутри энергохолдинга», − отметил директор департамента информационных технологий «РусГидро» Виталий Шадрин. − «Будет снижаться так называемое «внутреннее трение» в компании, негативно влияющее на ее операционную эффективность. Это приведет к улучшению работы с потребителями. Так, например, ускорится процесс обработки заявок на технологическое присоединение, более быстрыми и удобными станут расчеты за потребленную электроэнергию».
На перспективу ближайшего года департаментом информационных технологий «РусГидро» поставлено выполнение задач по построению единой цифровой корпоративной сети передачи данных, объединяющей дальневосточные энергокомпании и исполнительный аппарат энергохолдинга. Будет продолжена работа по развитию и объединению систем документооборота; повышению функциональности единой учетной системы; стандартизации процессов; развитию и унификации систем управления технологическим присоединением к электрическим и тепловым сетям; расширению системы автоматизации технической поддержки централизованных систем для дальневосточных энергокомпаний.