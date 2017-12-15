На энергорынке обнаружили механизм роста ночных цен

Крупные потребители предлагают отменить механизм, позволяющий генкомпаниям на оптовом рынке искусственно поднимать цены на электроэнергию. Сейчас схема позволяет энергокомпаниям обходить выставленные регуляторами ограничения и продавать выработку ночью по завышенной стоимости. Если решение будет принято, то средние оптовые цены на электроэнергию, по оценке участников рынка, могут упасть на 3–5%. Это, считают аналитики, снизит выручку генерирующих компаний на 27–45 млрд руб. в год.



Наблюдательный совет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) 20 сентября рассмотрит возможность отмены повышающего коэффициента, позволяющего энергокомпаниям поднимать цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор продаж электроэнергии). Такую инициативу в повестку (есть у “Ъ”) внес глава департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов. В компании это не комментируют.



Цена на электроэнергию формируется в два этапа. Сначала при процедуре выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО) отбираются станции, которые будут участвовать в выработке. Затем уже на торгах РСВ определяется объем выработки каждой станции в конкретный час и общая для всех цена энергии. Оба этапа предполагают конкуренцию по ценовым заявкам. Сейчас генкомпании могут, например, на стадии ВСВГО закрыть 99% поставок ценопринимающими (бесценовыми) заявками и только 1% заявить по рыночной цене или даже дороже. Эта схема позволяет пройти ВСВГО — чем больше объем ценопринимания в заявке, тем больше шансов.



Но сейчас при торгах на РСВ объем поставки можно увеличить в 1,5 раза (чтобы хеджировать риск, что предложение будет выше ВСВГО). Это позволяет генератору за 16 часов продать по рыночной цене весь объем, заявленный на ВСВГО по ценопринимающим заявкам. Также поставщик соблюдает и требование, что его ценовая заявка на РСВ не должна быть выше максимальной цены его заявки на ВСВГО. А в оставшиеся восемь часов (как правило, ночью) генератор уже не ограничен параметрами ВСВГО и может подавать заявки на РСВ с любой проходящей в рынок ценой.



Василий Никонов предлагает отменить повышающий коэффициент с октября. По оценке источников “Ъ” в отрасли, это может снизить средние цены на 3–5%, что вызывает негативную реакцию энергетиков. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, 39% EBITDA, формирующейся на РСВ, приходится на ГЭС, 43% — на АЭС, 18% — на ТЭС. Падение цен на 3–5% снизит выручку генераторов на 27–45 млрд руб., считает она. В «Т Плюс» заметили, что это изменение рыночных правил непоследовательно в отношении компаний, имеющих обязательства по поставке мощности на четыре года вперед по фиксированной цене. Глава ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев полагает, что отмена коэффициента исключит манипулирование и позволит формировать цены РСВ на конкурентной основе.



Риски снижения цены на РСВ попыталась сгладить глава набсовета «Совета производителей энергии», руководитель центра компетенций «Интер РАО» по торгам на оптовом рынке Александра Панина. Она внесла предложение установить price floor (минимум цены) на РСВ на уровне топливных затрат новых парогазовых установок (ПГУ). По оценке госпожи Пороховой, средние топливные затраты ПГУ в РФ — 820 руб. за МВт•ч, средняя цена РСВ в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) в январе—августе — 1187 руб. за МВт•ч. Но, отмечает источник “Ъ” на энергорынке, это нивелирует эффект от снятия коэффициента, поскольку price floor «снижает конкуренцию и толкает цену вверх нерыночным путем». В «Интер РАО» пояснили, что считают необходимым разработать комплексный подход к изменению моделей и ВСВГО, и РСВ. «Прежде чем вносить изменения в модель ВСВГО и РСВ, необходимо провести оценку их влияния на всех участников оптового рынка с учетом эффективности сжигания топлива»,— замечают в «Т Плюс». «Предложение застраховать выручку поставщиков от низких цен — это движение в обратном от рынка направлении,— считает Василий Киселев.— Это борьба со следствием, а не с причиной — избытком неэффективной генерации».



В «Совете рынка» считают, что отмена повышающего коэффициента теоретически может способствовать отбору экономически эффективных станций, но точный эффект рассчитывать рано. Там добавили, что принято решение о проведении модельных расчетов. «Учитывая их объем и сложность, сроком их проведения обозначено 1 июля 2018 года»,— сообщили в ассоциации.



Источник: Коммерсант

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