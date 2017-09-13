Новый проект МРСК Северо-Запада поможет экотуристам исследовать крупнейшие парки и заповедники СЗФО

В рамках Года экологии в России МРСК Северо-Запада запускает новый информационный проект, посвященный популяризации экологического туризма. Портал «Изумрудное ожерелье Северо-Запада» (http://www.mrsksevzap.ru/northwestemeraldnecklace) расскажет о самых интересных и красивых природных объектах в регионах ответственности энергокомпании.



Северный экватор, русский Стоунхендж, первая в мире лосеферма, карстовые пещеры, горные вершины и каньоны, памятники деревянного зодчества, живописные тропы – вот только немногие из «изумрудов» ожерелья, представленные в онлайн-путеводителе.



- Сегодня многие российские парки и заповедники хорошо известны только энтузиастам экологического туризма, и иногда даже местные жители не знают, какие природные сокровища находятся совсем рядом, - отмечают в пресс-службе энергокомпании. – Главная цель информационного проекта - рассказать о важных природных достопримечательностях Северо-Запада России, привлечь внимание к необходимости их охраны , бережного отношения к окружающей среде.



Отметим, что для электросетевой компании парки и заповедники – это еще и территории обслуживания, требующие строго соблюдения стандартов экологической ответственности. Зачастую производственные проекты реализуются здесь в сложных, нестандартных условиях, когда перед энергетиками стоит задача максимально сохранить нетронутость, уникальность заповедной природы. Отзывы энергетиков являются важной составляющей портала. На страницах путеводителя сотрудники МРСК Северо-Запада делятся впечатлениями о трудовых буднях и красотах родных мест, где они живут и работают.



До конца 2017 года коллекцию портала пополнят новые парки и заповедники. Все обновления будут транслироваться также в социальных сетях и региональных СМИ. Проект «Изумрудное ожерелье Северо-Запада» вошел в число экологических акций, проводимых энергокомпанией в семи филиалах: http://www.mrsksevzap.ru/wekeeptheenergyoftheforest



Напомним, МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») ежегодно проводит мероприятия по защите животного мира, экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов. В числе традиционных природоохранных мер энергетики осуществляют постоянный мониторинг качественного состава сточных вод, производят замену масляных выключателей на элегазовые и вакуумные, исключая риск разлива трансформаторного масла, организуют контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства подрядными организациями. Особое значение компания уделяет выводу из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы. В шести из семи филиалах такое оборудование уже полностью выведено из использования, в ближайшие три года эта работа будет завершена. С 2016 года МРСК Северо-Запада активно развивает зарядную инфраструктуру для электротранспорта в регионах ответственности.