Поджог исключается: в МЧС уточнили подробности пожара ветхого дома на К.Либкнехта

В МЧС уточнили обстоятельства пожара частного дома на улице К.Либкнехта, 12 в Ревде, случившегося вечером 12 сентября. Не исключено, что причиной загорания стало короткое замыкание электропроводки — в доме обнаружены провода со следами аварийного режима работы.



Как сообщил старший дознаватель отдела надзорной деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полевскому Владимир Моденко, приватизирована только половина дома, собственница сдавала комнаты семье из трех человек (супруги и трехлетний ребенок), пользовалась только огородом; в неприватизированной комнате проживала женщина по договору социального найма.



С ее слов, около семи вечера к ней постучалась соседка, сказала, что горит в «общем» чулане, где хранились старые вещи. Они потушили огонь, но через полтора часа там загорелось снова. На этот раз жильцам справиться самим не удалось, вызвали пожарных, собрали ребенка и выбежали на улицу.



— Сообщение о пожаре поступило в 20.29, в 20.33 на место прибыло первое подразделение, всего задействовано две автоцистерны, семь человек личного состава, — говорит Моденко. — В здание на разведку — не остались ли еще люди — заходило звено газодымозащитной службы, никого не обнаружили. Подавали два ствола, воду подвозили от пожарного гидранта в 220 метрах. В 22.06 пожар был ликвидирован.



По словам пожарных, оба супруга были в нетрезвом состоянии и объяснить толком ничего не смогли. Первоначально наиболее вероятной причиной загорания казалось неосторожное обращение с огнем при курении. Однако из разговора с жильцами и их знакомыми выяснилось, что, действительно, курили в кухне, но «аккуратно», в пепельницу. А гореть начало с чулана.



Могла замкнуть электропроводка — старая, частично алюминиевая, в пользу этой версии говорят и оплавленные провода. Проводится проверка.



Недавно улицу К.Либкнехта размежевали и спланировали под грядущую реконструкцию — проект одобрен на публичных слушаниях 8 сентября. Несколько древних частных домов у перекрестка с улицей П.Зыкина, которые подлежали сносу еще в советские времена, портят облик современного жилого квартала.



На чертеже планировки территории они отмечены как «земельные участки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости» — то есть, поставлены на кадастровый учет. На этом фоне возникновение пожара в одной из «неформатных» построек представляется странным совпадением, что не преминули отметить пользователи нашей группы во «ВКонтакте. Однако в МЧС эту версию не подтверждают.



— Поджог исключается, — заявил Владимир Моденко. — Очаг загорания находился внутри дома.