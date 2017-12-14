Приморские энергетики завершают подготовку электросетевых объектов к зиме

Встречай весну с нами
14 сентября 2017, 14:56
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, ОЗП-2017-2018
«Приморские электрические сети» (филиал АО Дальневосточная распределительная сетевая компания, ДРСК) завершают подготовку электросетевых объектов к работе в осенне-зимний период. Энергетики на 80 % выполнили плановые организационно-технические мероприятия.
Важным элементом при подготовке к зиме является исполнение ремонтной программы. На территории края специалисты приморского филиала ДРСК расчистили 998 га просеки, отремонтировали 636,4 км ЛЭП 6-110 кВ, 118 трансформаторных подстанций, выполнены ремонтные работы на подстанциях 35-110 кВ в Хорольском, Хасанском и Дальнереченском районе, Лесозаводске, Уссурийске и поселке Сибирцево.
В рамках целевой программы повышения надежности в приморском филиале ДРСК продолжается замена устаревшего оборудования. До конца года на 6 подстанциях будет установлено 38 микропрцессорных устройств релейной защиты, а также выполнена замена масляных выключателей на экологичные вакуумные. На ПС Гайдамак (г. Находка) завершена замена силовых трансформаторов, это позволило увеличить мощность энергообъекта в 2,5 раза. Сейчас работы по замене трансформаторов на более мощные ведутся в пригороде Владивостока на ПС Соловей ключ.
Осенью в структурных подразделениях филиала пройдут противоаварийные тренировки, в ходе которых энергетики будут отрабатывать организацию восстановительных работ на ЛЭП в экстримальных погодных условиях, выполнять перевод потребителей на резевные схемы питания.
В течение года подготовка электросетевых объектов к отопительному периоду ведется комплексно. Уже полностью завершено комплектование аварийного запаса, завершается диагностика и испытание оборудования подстанций, устройств защиты и противоаварийной автоматики, готовятся схемы управления сетями и другие мероприятия для обеспечения надежной работы энергообъектов в отопительный период.
В октябре работу предприятия по подготовке энергообъектов к зимним нарузкам проверит специальная комиссия.