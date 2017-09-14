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Российская энергетическая неделя стала доступнее для участников

Российская энергетическая неделя стала доступнее для участников

14 сентября 2017, 12:15
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017

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Принять участие в Российской энергетической неделе можно бесплатно. Благодаря поддержке Форума со стороны Правительства Москвы и ПАО «Российские сети» организаторы смогли предложить участникам возможность бесплатного получения аккредитационного пакета «Специальный» при условии регистрации на сайте Форума (http://rusenergyweek.com) с 14 по 21 сентября. Пакет открывает участникам возможность бесплатно посетить мероприятия Форума 5 и 6 октября 2017 года.

В тоже время, действующие пакеты «Премиум» и «Стандарт» позволят принять участие в работе форума 4-го октября, а также посетить мероприятия с ограниченным доступом 5 и 6-го октября.

«Открывая возможности для бесплатного участия в форуме 5 и 6 октября, Российская энергетическая неделя подтверждает свой статус главной российской энергетической площадки не только для международных участников, но и для региональных экспертов и компаний», - отметил заместитель председателя оргкомитета, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

В свою очередь генеральный директор ПАО "Российские сети" Павел Ливинский сказал: "Компания "Российские сети" и Правительство Москвы поддерживают форум с момента его создания. Повышение энергоэффективности и развитие энергетики - наши приоритеты, которые совместно с Минэнерго России мы не только внедряем в своей работе, но считаем важным популяризировать в масштабах всей страны".

Компания: РЭН-2017
Эта новость часть сюжета Российская энергетическая неделя 2017
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