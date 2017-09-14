 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

Российский Павильон на ЭКСПО-2017 подводит итоги работы

Российский Павильон на ЭКСПО-2017 подводит итоги работы

14 сентября 2017, 15:28
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: МИНПРОМТОРГ, ВЫСТАВКИ

Обсудить на форуме

257 просмотров

В Астане завершила работу Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, которая проходила с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Основная тема Выставки - «Энергия будущего». В мероприятии приняли участие 115 стран и 22 международные организации. За период проведения мероприятия, ЭКСПО-2017 посетили более 3 860 000 человек.

Выставочный комплекс занял 174 гектара, из которых 25 га были отведены под Павильоны стран и организаций. На территории расположены пресс-центр, конференц-центр, жилые дома, крытый город, гостиницы и торгово-развлекательные центры.

Ключевые итоги и достижения Павильона России на ЭКСПО-2017:

  •     Золотая награда Международного бюро выставок;
  •     более 800 000 посетителей, в том числе 500 официальных делегаций;
  •     8 тематических недель;
  •     более 150 деловых мероприятий;
  •     организованный Павильоном Фестиваль культуры регионов России;
  •     экспозиция - более 1000 кв.м.;
  •     более 13 000 журналистов из разных стран мира на площадке.

В российском Павильоне побывали: Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, первые лица стран-участниц Выставки, включая Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, многих глав международных организаций, крупнейших компаний мира.

Организатором российского участия выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оргкомитет возглавил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Компания: Минпромторг РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!