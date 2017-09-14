Российский Павильон на ЭКСПО-2017 подводит итоги работы

В Астане завершила работу Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, которая проходила с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Основная тема Выставки - «Энергия будущего». В мероприятии приняли участие 115 стран и 22 международные организации. За период проведения мероприятия, ЭКСПО-2017 посетили более 3 860 000 человек.



Выставочный комплекс занял 174 гектара, из которых 25 га были отведены под Павильоны стран и организаций. На территории расположены пресс-центр, конференц-центр, жилые дома, крытый город, гостиницы и торгово-развлекательные центры.



Ключевые итоги и достижения Павильона России на ЭКСПО-2017:

Золотая награда Международного бюро выставок;

более 800 000 посетителей, в том числе 500 официальных делегаций;

8 тематических недель;

более 150 деловых мероприятий;

организованный Павильоном Фестиваль культуры регионов России;

экспозиция - более 1000 кв.м.;

более 13 000 журналистов из разных стран мира на площадке.

В российском Павильоне побывали: Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, первые лица стран-участниц Выставки, включая Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, многих глав международных организаций, крупнейших компаний мира.



Организатором российского участия выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оргкомитет возглавил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.