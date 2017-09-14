Швейцарские станкостроители нацелены на развитие кооперации с российскими поставщиками

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
14 сентября 2017, 17:52
Рубрика: В мире
Метки: МИНПРОМТОРГ, СТАНКОСТРОЕНИЕ
В Минпромторге России состоялась рабочая встреча замглавы ведомства Василия Осьмакова с представителями Швейцарской ассоциации машиностроителей (Swissmem). Стороны обсудили вопросы, связанные с локализацией производства комплектующих для станкостроения, и основные направления развития российско-швейцарского сотрудничества в сфере машиностроения.
Ассоциация Swissmem объединяет большую часть швейцарских компаний-экспортеров в отраслях станкостроения, электротехники, машиностроения и металлообработки. Многие из них на протяжении долгого времени успешно работают на российском рынке и рассматривают возможность локализации производства в РФ отдельных компонентов станков и их конечной сборки.
Участие в прошедшей встрече приняли представители ассоциации Swissmem, посольства Швейцарии в РФ, компаний TLTechnologies, Galika, AlflethEngineering, StarragGroup. Они рассказали о специфике работы швейцарских производителей станков и оборудования, особенностях их взаимодействия с заказчиками и потребителями, а также о своих планах по расширению сотрудничества с российскими поставщиками.
Василий Осьмаков разъяснил основные положения действующих регуляторных механизмов по стимулированию локализации и выразил готовность министерства оказывать содействие швейцарским станкостроителям в поиске российских индустриальных партнеров.
"Швейцария – это страна ключевых компонентов для машиностроения, что открывает для обеих сторон целый ряд перспективных форматов сотрудничества. У малых и средних швейцарских компаний, включая стартапы, есть все возможности стать партнером крупных российских игроков на рынке станкостроения, участвовать в качестве комплектаторов в поддержанных специнвестконтрактами проектах, а также в проводимых Минпромторгом форумах российских поставщиков. Кроме того, уже действует российско-швейцарский центр компетенций на базе МГТУ «Станкин», другой эффективной площадкой для выхода на отечественный рынок является инновационный центр «Сколково", – отметил Василий Осьмаков.
В свою очередь представители швейцарской промышленности выразили свою заинтересованность в активизации сотрудничества с российскими поставщиками и договорились продолжить диалог на регулярной основе с профильным Департаментом станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России.