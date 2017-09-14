Смена власти в "Россетях"

31 августа 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что главой группы компаний «Россети» станет Павел Ливинский, который ранее возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы.



«Правительство решило рекомендовать вас на должность генерального директора «Россетей». Директиву я дам указание подписать», — заявил Медведев на встрече с Ливинским. — «После того как пройдет совет директоров компании, вы должны вступить в должность», — добавил премьер-министр.



В свою очередь, Павел Ливинский поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие и пообещал сделать все для выполнения поставленных перед ним задач.



9 сентября мэр Москвы Сергей Собянин освободил Павла Ливинского от должности главы Департамента ЖХК. А 11 сентября совет директоров «Россетей» на очном заседании назначил его генеральным директором холдинга, с немедленным вступлением в должность. Первостепенной задачей для нового главы является сохранение того уровня, который был достигнут за эти годы. Поэтому для начала Ливинскому придётся вникать в суть деятельности не только самой компании «Россети», но и всех ее многочисленных дочерних организаций в регионах.



«Это очень большое хозяйство, важное для функционирования всех звеньев российской экономики. С учетом вашего опыта работа в энергетике, надеюсь, что вы с этими задачами справитесь»,— цитирует Дмитрия Медведева ТАСС.



Первоначально на пост главы «Россетей» рассматривали зампреда правления ВЭБа Михаила Полубояринова, но этот вариант отменили еще в июне, как говорят федеральные чиновники. Тогда Полубояринова принял Путин, но не согласовал это назначение. В результате, по словам одного из источников, Полубояринов возглавит только совет директоров «ФСК ЕЭС».

«Энергетическая династия»



Павел Ливинский родился в Челябинске 19 февраля 1980 года.

В 2001 году он окончил экономический факультет МГУ, и получил степень магистра по специальности «менеджмент». С 2006 по 2011 год Павел Анатольевич работал заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг в ОАО «Московская городская электросетевая компания», затем заместителем гендиректора по работе с клиентами и технологическими присоединениями в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С 2011 по 2013 год являлся гендиректором компании «ОЭК». С 2013 года — руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. На этой должности он запомнился тем, что сразу изменил осветительную систему центра столицы. На этот проект департамент потратил более 7 млрд рублей. Также именно его департамент отвечает за идею «закапывания в землю» всех проводов в рамках программы «Моя улица».



Павел Ливинский — потомственный энергетик: его отец Анатолий Ливинский работал в РАО «ЕЭС» и курировал сервисное направление.

В СМИ есть информация, что Анатолий, в разные годы занимал высокие должности в правительстве Челябинской области, затем в Минтопэнерго РФ, РАО «ЕЭС России», а также контролировал ряд частных энергетических компаний. Мать Павла Ливинского является учредителем в ООО «Техноэнергоаудит» и ООО «Центр Энергоаудиторских предприятий нефтегазовой промышленности». А сестра - одна из учредителей ООО «Энергосервисная компания «Мегаватт».

«Дворцовые перевороты»



Стало понятно, что позиции Олега Бударгина пошатнулись, после того как летом фамилия гендиректора «Россетей» не была включена правительством в список кандидатов в совет директоров холдинга и ФСК. В августе 2015 года газета Ведомости сообщала о возможном уходе Бударгина с поста главы «Россетей» со ссылкой на шесть источников, без указания причин. Было мнение, что причиной недовольства Бударгиным стали раздутые расходы госкомпании. Сам Бударгин, правда, слухи о своей скорой отставке опровергал.

«Я не собираюсь. Не знаю, это глупости какие-то, которые распространяют <...> Я считаю, что это такие действия неграмотных людей», — отвечал Бударгин в свое время на вопрос журналистов об его уходе из компании.



Напомним, что 56-летний Олег Бударгин возглавил «Россети» в середине 2013 года после того, как власти передали холдингу контрольный пакет «ФСК ЕЭС». До этого он руководил ФСК с 2009 года, а еще раньше был губернатором Таймырского округа и главой Норильска. Официальные причины отставки господина Бударгина в сообщении правительства не назывались, но известно, что его контракт истекает в июле 2018 года. Тем не менее ни о причинах опалы, ни о дальнейшей судьбе влиятельного бизнесмена ничего определенного не сообщается.



«Россети» были созданы в 2013 году путем слияния ФСК и Холдинга МРСК, управлявшего магистральными распределительными сетями. «Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, управляет 2,3 млн км линий электропередачи.

Вряд ли после смены руководства в «Россетях» что-то кардинально изменится, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: стратегия развития электросетевого комплекса утверждена правительством и не зависит от того, кто возглавляет компанию. Отставка Бударгина позволит ФСК стать более самостоятельной.



«Есть стратегия развития сетевого комплекса, она сейчас пока не меняется. Есть вещи, которые были выполнены, есть те, которые не были выполнены до конца. Но точно будет продолжаться работа над издержками, сокращение удельных затрат, а так же консолидация в регионах сетевых активов. И конечно, внедрение новых технологий, цифровизация сетей сначала на пилотных регионах, потом в целом по стране», — сказал Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства Российской Федерации.



Портал RusCable.Ru, в свою очередь, хочет пожелать Павлу Ливинскому на новой должности — удачи, эффективной и результативной деятельности на благо энергетики всей страны.