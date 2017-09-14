В 2017 году 89 процентов должников погасили задолженность перед "Калмэнергосбыт"

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
14 сентября 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
В АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») проанализировали работу по введению ограничений (отключений) потребителей-неплательщиков, проведенную в январе-августе 2017 года.
По данным регионального гарантпоставщика, за указанный период было подано в сетевые энергокомпании 6340 заявок на ограничение (отключение) режима энергоснабжения неплательщиков, в том числе 1310 заявок - в отношении юридических лиц и 5030 - на бытовых потребителей.
Суммарная задолженность этих неплательщиков перед АО «Калмэнергосбыт» превышала 46,4 млн рублей, в том числе долги юридических лиц составили 38,3 млн рублей, физических лиц – 8,1 млн рублей.
Из поданных 6340 заявок сетевые компании произвели фактическое отключение 707 злостных неплательщиков, в том числе 53 юридических лиц и 961 бытового абонента. Благодаря адресной информационно-разъяснительной работе специалистов энергокомпании, 1257 абонентов юридического сектора и 4354 физических лица из числа должников погасили имеющуюся задолженность в размере 41,44 млн рублей, не дожидаясь ввода ограничений энергоснабжения.
Как пояснил заместитель управляющего директора по реализации электроэнергии АО «Калмэнергосбыт» Юрий Мельник, ограничение подачи энергоресурса применяется в строгом соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.
«Согласно данному документу энергокомпания вправе ограничить потребителя, в случае если его задолженность превышает размер его месячного платежа за энергоресурс. При этом фактическое ограничение вводится в том случае, если потребитель не решил вопрос погашения долга в течение 10 дней после получения им соответствующего уведомления», - подчеркнул Юрий Мельник.