В Избербаше обсудили вопросы оплаты за электроэнергию

Управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Магди Гитинов посетил г. Избербаш, где принял участие в совещании под председательством главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова, где обсуждались проблемы оплаты за потребленные энергоресурсы. В мероприятии также приняли участие представители администрации города, министерства транспорта, энергетики и связи РД, предприятий ЖКХ г. Избербаш, ресурсоснабжающие организации, а также другие заинтересованные лица.



Как отметил в своем выступлении Магди Гитинов, город Избербаш демонстрирует неплохой уровень оплаты за электроэнергию, однако есть группа потребителей, платежная дисциплина которой оставляет желать лучшего. В частности, речь шла о предприятиях ЖКХ.



«Вызывает обеспокоенность оплата за потребленную электроэнергию, в частности, МУП «Горводоканал» г. Избербаша (задолженность - 38 млн рублей). В связи с этим мы вынуждены были подать заявление о банкротстве данного предприятия. Муниципалитеты должны понимать, что правительство Республики Дагестан и Министерство по делам Северного Кавказа РФ требуют улучшения результатов работы по снижению дебиторской задолженности, и мы вынуждены прибегать к таким мерам, как инициирование банкротства предприятия-должника», - отметил в своем выступлении М. Гитинов.



В свою очередь, мэр г. Избербаша Абдулмеджид Сулейманов отметил, что предпринимает все необходимые меры для сокращения дебиторской задолженности проживающих здесь потребителей, которая на 1 августа текущего года составляет порядка 64 млн рублей.



Начальник управления ТЭК министерства транспорта, энергетики и связи РД Гамзатхан Гамзатханов со своей стороны отметил важность взаимодействия муниципалитетов и энергетиков, добавив, что решение проблемных вопросов по оплате за потребленный энергоресурс требует совместных усилий.



По итогам обсуждения было принято решение о проведении повторного заседания с привлечением всех заинтересованных сторон. Ориентировочно совещание по проблемам оплаты за поставленные энергоресурсы должно пройти в администрации г. Избербаша через два месяца.



В этот день управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов посетил Избербашское отделение энергосбытовой компании, с коллективом которого обсудил вопросы сбора оплаты за электроэнергию.