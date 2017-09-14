В "Севкавказэнерго" активно ведут подготовку к зиме

Для энергетиков подготовка к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) - одна из важнейших составляющих работы. Понимая всю степень ответственности перед потребителями всего региона своего присутствия, специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») еще в начале года приступили к выполнению ремонтных работ.



По словам директора филиала энергокомпании Казбека Закаева, запланированные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. должны быть завершены в срок, с гарантированным высоким качеством работ, которые, в первую очередь, позволят сократить количество аварийных отключений в сетях, а также снизят среднюю продолжительность ликвидации аварийных отключений при прохождении периода максимума нагрузок.



Энергетиками были намечены свыше 150 обязательных и дополнительных мероприятий, выполнение которых значительно повысит надежность работы сетевого комплекса в условиях зимы. На начало сентября специалисты филиала энергокомпании провели капитальный ремонт свыше 486 км линий электропередачи 0,4-110 кВ и 127 трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ.



Повышенное внимание уделено расчистке и расширению просек в зоне прохождения воздушных линий электропередачи, так как падение деревьев и веток на ЛЭП по-прежнему является основной причиной технологических нарушений в ОЗП. Всего специалисты энергокомпании расчистили 64 га охранных зон линий электропередачи.



Для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей ремонтные работы специалистами проведены на крупных питающих центрах республики. Особое внимание, в первую очередь, уделено энергообъектам, от бесперебойной работы которых зависит электроснабжение социально значимых объектов республики. В частности, текущие ремонтные работы и диагностика оборудования выполнены на одном из узловых центров питания подстанций в республике – «Юго-Западная», через который распределяется электроэнергия на три крупные подстанции. Они снабжают энергией весь спальный район столицы Северной Осетии, а также госучреждения, предприятия и такие социально значимые объекты как городской водозабор, поликлиники, школы, детские сады и т.д.



Согласно графикам, согласованным с Управлением Ростехнадзора, проводится техническое освидетельствование и диагностика оборудования на 373 объектах.



В настоящее время в филиале МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» ведется пополнение аварийного запаса недостающими материалами и оборудованием. Для ликвидации сложных технологических нарушений и проведения аварийно-восстановительных работ в компании создана мобильная бригада (9 человек, 4 единиц техники) и 16 аварийных бригад (135 человек, 32 единиц техники).



Уже в конце сентября специальная комиссия, состоящая из представителей исполнительного аппарата МРСК Северного Кавказа, надзорных и контролирующих органов, оценит качество выполненных предприятием мероприятий, что отразится в Паспорте готовности к ОЗП 2017-2018 гг.