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Отраслевые новости: Энергетика

Вексельберг через свои подконтрольные компании приобрел 11% "Т Плюс"

Вексельберг через свои подконтрольные компании приобрел 11% Т Плюс

14 сентября 2017, 12:34
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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Предприниматель Виктор Вексельберг через свои подконтрольные "Ренову", "Ренова-Холдинг Рус" и кипрскую Gothelia Management Limited приобрел 11,0645% компании "Т Плюс", следует из материалов компании.

Основанием, в силу которого приобретено право распоряжаться акциями, является участие в уставном капитале эмитента, передает Прайм.

Группа "Т Плюс" - российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, входит в группу "Ренова" Вексельберга. Основные направления деятельности - генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах РФ.

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