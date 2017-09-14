Вексельберг через свои подконтрольные компании приобрел 11% "Т Плюс"

Верные отрасли, верные себе
14 сентября 2017, 12:34
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Предприниматель Виктор Вексельберг через свои подконтрольные "Ренову", "Ренова-Холдинг Рус" и кипрскую Gothelia Management Limited приобрел 11,0645% компании "Т Плюс", следует из материалов компании.
Основанием, в силу которого приобретено право распоряжаться акциями, является участие в уставном капитале эмитента, передает Прайм.
Группа "Т Плюс" - российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, входит в группу "Ренова" Вексельберга. Основные направления деятельности - генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах РФ.