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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Вниманию членов РНК СИГРЭ: просим принять участие в XII-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ

Вниманию членов РНК СИГРЭ: просим принять участие в XII-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ

14 сентября 2017, 11:48
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Уважаемые Члены РНК СИГРЭ, информируем Вас о том, что 18 сентября 2017 года завершается срок сбора бюллетеней по заочному голосованию очередного Общего собрания  (XII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ.

В повестку Общего собрания вынесены вопросы утверждения отчетных документов Ассоциации: Отчета о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за апрель 2015 г. – декабрь 2016 г.; направлений развития и задач деятельности РНК СИГРЭ в 2017-2018 гг. и на перспективу до 2020 г.; Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы; Отчета (заключения) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы, а также вопрос избрания Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.

Согласно п. 7.2.2 (п.3.4.1. договора о членстве в РНК СИГРЭ) Устава РНК СИГРЭ Член Ассоциации обязан голосовать на Общем собрании (Ассамблее) Ассоциации.

Просим Вас принять участие в голосования и направить заполненные бюллетени на cigre@cigre.ru.

Материалы Ассамблеи доступны сайте РНК СИГРЭ (www.cigre.ru)  по ссылке: http://cigre.ru/activity/assembly/2017/materials/

Телефон «горячей линии» для ответов на вопросы и приема замечаний и предложений, связанных с проведением Ассамблеи: 8-926-151-20-17, Закирова Светлана Маратовна.

Компания: РНК СИГРЭ
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