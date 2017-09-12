Встреча с руководством Уфимского трансформаторного завода

Евгений Романов (слева) и Максим Загребин на Уфимском трансформаторном заводе

16 августа 2107 года руководитель направления по работе с производителями энергооборудования компании «Изолятор» Максим Загребин посетили Уфимский трансформаторный завод.



В рамках визита состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гостю были продемонстрированы современные технологии производства и испытаний трансформаторного оборудования.



Состоялись переговоры, на которых Уфимский трансформаторный завод представляли:

Юрий Вертяков, директор;

Андрей Макарычев, технический директор;

Олег Куклин, руководитель Службы внешней кооперации и снабжения;

Евгений Романов, заместитель руководителя службы внешней кооперации и снабжения.

На переговорах обсуждался ход совместной работы, а также программа закупок высоковольтных вводов марки «Изолятор» до конца текущего года.



Благодарим Уфимский трансформаторный завод за приглашение и радушный прием!