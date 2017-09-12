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Новости компаний

Встреча с руководством Уфимского трансформаторного завода

Встреча с руководством Уфимского трансформаторного завода

14 сентября 2017, 15:43
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

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Евгений Романов (слева) и Максим Загребин на Уфимском трансформаторном заводе

Евгений Романов (слева) и Максим Загребин на Уфимском трансформаторном заводе

16 августа 2107 года руководитель направления по работе с производителями энергооборудования компании «Изолятор» Максим Загребин посетили Уфимский трансформаторный завод.

В рамках визита состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гостю были продемонстрированы современные технологии производства и испытаний трансформаторного оборудования.

Состоялись переговоры, на которых Уфимский трансформаторный завод представляли:

  •     Юрий Вертяков, директор;
  •     Андрей Макарычев, технический директор;
  •     Олег Куклин, руководитель Службы внешней кооперации и снабжения;
  •     Евгений Романов, заместитель руководителя службы внешней кооперации и снабжения.

На переговорах обсуждался ход совместной работы, а также программа закупок высоковольтных вводов марки «Изолятор» до конца текущего года.

Благодарим Уфимский трансформаторный завод за приглашение и радушный прием!

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Компания: Завод "Изолятор"
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