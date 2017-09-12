Встреча с руководством Уфимского трансформаторного завода

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
14 сентября 2017, 15:43
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР
Евгений Романов (слева) и Максим Загребин на Уфимском трансформаторном заводе
16 августа 2107 года руководитель направления по работе с производителями энергооборудования компании «Изолятор» Максим Загребин посетили Уфимский трансформаторный завод.
В рамках визита состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гостю были продемонстрированы современные технологии производства и испытаний трансформаторного оборудования.
Состоялись переговоры, на которых Уфимский трансформаторный завод представляли:
На переговорах обсуждался ход совместной работы, а также программа закупок высоковольтных вводов марки «Изолятор» до конца текущего года.
Благодарим Уфимский трансформаторный завод за приглашение и радушный прием!